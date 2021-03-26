Привиться и не ехать. Онищенко призвал отказаться от летнего отдыха за границей

Привившиеся от коронавируса туристы с 1 июля смогут посещать Пхукет без соблюдения карантина, заявил министр туризма Таиланда. Позже новый сценарий планируют ввести на других популярных у путешественников локациях.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, что россиянам лучше пока не летать за границу.

«Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле. Сейчас есть возможность привиться, поэтому всем, кто не переболел, нужно привиться. Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких», - отметил он.