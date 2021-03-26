Привиться и не ехать. Онищенко призвал отказаться от летнего отдыха за границей
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", что необходимо потерпеть и не уезжать из страны на праздники.
Привившиеся от коронавируса туристы с 1 июля смогут посещать Пхукет без соблюдения карантина, заявил министр туризма Таиланда. Позже новый сценарий планируют ввести на других популярных у путешественников локациях.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, что россиянам лучше пока не летать за границу.
«Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле. Сейчас есть возможность привиться, поэтому всем, кто не переболел, нужно привиться. Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких», - отметил он.
Собеседник НСН обратил внимание на возросшую заболеваемость среди старшего поколения.
«Мы должны беречь наших бабушек и дедушек, потому что они болеют и умирают чаще других. Сегодняшние данные говорят о том, что возросла заболеваемость среди старшего поколения. У нас уже в школах дети учатся, студенты учатся, но тем не менее. Ну и если выручите себя, привьетесь, будете меньше внимания обращать на страшилки, которые сегодня используются для решения разных интересов. Та ситуация, которая сложилась с чувством тревожности и депрессивности, в некоторой степени она сказывается и на здоровье. А здоровье – главное, ради чего мы должны с вами выполнять профилактические требования», - подытожил Онищенко.
Также сообщалось, что сделавших прививку от COVID российских туристов в ближайшее время начнут принимать Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка, Сейшелы и Израиль.
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