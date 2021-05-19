«Разоряют медицину!» Мясников поддержал Медведева насчет обязательной вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал мнение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности сделать вакцинацию общеобязательной.

«Я за непременное вакцинирование, и не только от коронавируса. Я бы сделал список обязательных вакцин, которые входят в календарь детских основных прививок. Не разрешил бы без этих уколов поступать в средние и высшие учебные заведения. Считаю, что от коронавируса с помощью препаратов обязательно застраховать себя должна группа риска: лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Именно они болеют тяжело и умирают», - заявил Мясников.

Любая вакцинация, в том числе от коронавируса, не является личным делом гражданина, считает врач.

«Коллективный иммунитет подразумевает собрание коллектива, отдельных индивидов. Это благо всего народа. Чтобы достичь его, мы не можем пустить это на самотек. Кто-то хочет, кто-то не хочет…Люди не прививаются. Они рискуют своим и чужим здоровьем, разоряют нашу медицину. Ты не привился, после две недели отлежал в реанимации, потом все равно умер»,- возмутился Мясников.