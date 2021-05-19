Прививка свыше нам дана? Медведев заговорил об обязательной вакцинации
Рассуждая о личном и общественном, экс-премьер и кандидат юридических наук удивил коллег
Такое мнение зампредседателя Совета безопасности России выразил, выступая на международном юридическом онлайн-форуме. Позиция «целого ряда европейских институтов» о том, что прививки должны быть добровольными, «вполне разумна», согласился Дмитрий Медведев.
«Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – заявил бывший президент и премьер.
По словам Медведева, в этом вопросе на весах, с одной стороны, «ценности отдельной жизни», с другой – «защита всего населения».
В былые времена для вброса пробных шаров в общественную дискуссию использовали одного из лидеров парламентской оппозиции. Сейчас, вероятно, из уважения к сединам, к его услугам на этом поприще почти не прибегают. Другое дело, с чего бы зампреду Совбеза закидывать такой пробный шар, когда представители российской власти самого разного уровня – от президента до вице-премьера – неоднократно подчеркивали добровольный характер вакцинации? Напомним хотя бы вот это:
«Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная», – заявлял еще в конце минувшего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С тех пор официальная позиция в этом вопросе изменений не претерпела. Во всяком случае, пока.
Может быть, добровольный характер вакцинации Медведеву видится причиной слишком низких темпов этого процесса? На носу лето, а в России не вакцинировано и 10% населения, причем добрая половина граждан признается в нежелании вакцинироваться в принципе – так до выборов коллективного иммунитета не добиться. Может быть, здесь корень всех тревог? Ну, так эти вопросы решаются энергичной разъяснительной работой и мерами стимулирующего, а не принудительного характера.
Странно другое – видный юрист выдвигает инициативу, противоречащую закону и здравому смыслу. Вот, к примеру, мнение практикующего юриста:
«Вмешательство в здоровье конкретного человека не может осуществляться помимо его воли, - заявил НСН управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов. - Прививка делается здоровому человеку. Поэтому тут возникает правовая коллизия. Это не просто юридический нюанс. Это основной принцип. Почему ему нельзя давать работать, запрещать ему посещать какие-то места, всячески его ограничивать только из-за того, что он не сделал прививку?»
Прививаться или нет – личное право конкретного человека, заключил собеседник агентства.
Повторим для видных юристов: личное право…
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Около 1,6 тысячи человек эвакуированы из «заминированного» кампуса вуза в Севастополе
- В Астраханской области два человека пострадали во время пылевой бури
- Губернатор Подмосковья оставил послание ученикам-потомкам 2051 года
- Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем
- Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
- Умерла актриса Галина Новожилова
- Bloomberg: Госдеп подтвердил отказ США от введения санкций против Nord Stream 2 AG
- Турция и Греция отдыхают: Воробьёв проверил готовность пляжей Подмосковья
- Дуров назвал пользователей iPhone рабами и раскритиковал сервисы Apple
- Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru