Прививка свыше нам дана? Медведев заговорил об обязательной вакцинации

Рассуждая о личном и общественном, экс-премьер и кандидат юридических наук удивил коллег

Такое мнение зампредседателя Совета безопасности России выразил, выступая на международном юридическом онлайн-форуме. Позиция «целого ряда европейских институтов» о том, что прививки должны быть добровольными, «вполне разумна», согласился Дмитрий Медведев.

«Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – заявил бывший президент и премьер.

По словам Медведева, в этом вопросе на весах, с одной стороны, «ценности отдельной жизни», с другой – «защита всего населения».

«Разоряют медицину!» Мясников поддержал Медведева насчет обязательной вакцинации

В былые времена для вброса пробных шаров в общественную дискуссию использовали одного из лидеров парламентской оппозиции. Сейчас, вероятно, из уважения к сединам, к его услугам на этом поприще почти не прибегают. Другое дело, с чего бы зампреду Совбеза закидывать такой пробный шар, когда представители российской власти самого разного уровня – от президента до вице-премьера – неоднократно подчеркивали добровольный характер вакцинации? Напомним хотя бы вот это:

«Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная», – заявлял еще в конце минувшего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С тех пор официальная позиция в этом вопросе изменений не претерпела. Во всяком случае, пока.

Может быть, добровольный характер вакцинации Медведеву видится причиной слишком низких темпов этого процесса? На носу лето, а в России не вакцинировано и 10% населения, причем добрая половина граждан признается в нежелании вакцинироваться в принципе – так до выборов коллективного иммунитета не добиться. Может быть, здесь корень всех тревог? Ну, так эти вопросы решаются энергичной разъяснительной работой и мерами стимулирующего, а не принудительного характера.

Платите деньги! Юрист ответил Медведеву о принудительной вакцинации

Странно другое – видный юрист выдвигает инициативу, противоречащую закону и здравому смыслу. Вот, к примеру, мнение практикующего юриста:

«Вмешательство в здоровье конкретного человека не может осуществляться помимо его воли, - заявил НСН управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов. - Прививка делается здоровому человеку. Поэтому тут возникает правовая коллизия. Это не просто юридический нюанс. Это основной принцип. Почему ему нельзя давать работать, запрещать ему посещать какие-то места, всячески его ограничивать только из-за того, что он не сделал прививку?»

Прививаться или нет – личное право конкретного человека, заключил собеседник агентства.

Повторим для видных юристов: личное право…

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ВакцинацияДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры