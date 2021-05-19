Прививка свыше нам дана? Медведев заговорил об обязательной вакцинации

В былые времена для вброса пробных шаров в общественную дискуссию использовали одного из лидеров парламентской оппозиции. Сейчас, вероятно, из уважения к сединам, к его услугам на этом поприще почти не прибегают. Другое дело, с чего бы зампреду Совбеза закидывать такой пробный шар, когда представители российской власти самого разного уровня – от президента до вице-премьера – неоднократно подчеркивали добровольный характер вакцинации? Напомним хотя бы вот это:

«Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная», – заявлял еще в конце минувшего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С тех пор официальная позиция в этом вопросе изменений не претерпела. Во всяком случае, пока.

Может быть, добровольный характер вакцинации Медведеву видится причиной слишком низких темпов этого процесса? На носу лето, а в России не вакцинировано и 10% населения, причем добрая половина граждан признается в нежелании вакцинироваться в принципе – так до выборов коллективного иммунитета не добиться. Может быть, здесь корень всех тревог? Ну, так эти вопросы решаются энергичной разъяснительной работой и мерами стимулирующего, а не принудительного характера.