«Для сохранения России!»: Путин анонсировал большую программу поддержки семей
Глава государства не раскрыл новые меры поддержки, но пообещал продлить действующие программы и «посчитал», сколько детей сегодня необходимо рожать для сохранения этносов.
Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода.
Глава государства уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал анонсировать новые меры заранее. СМИ сообщали, что послание президента намечено за 29 февраля.
«С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах», - сообщил он.
МИНИМУМ ДВА РЕБЕНКА
Отдельно глава государства отметил поддержку молодых семей, пообещав выделить в этом году на нее 14,7 миллиарда рублей.
«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», - заверил он.
Для сохранения населяющих Россию этносов у семей должно быть минимум два ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что при наличии двух детей в семьях численность этноса остается на прежнем уровне, если ребенок один - сокращается.
«А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», - предупредил он.
ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ
Министерство труда России с 1 января ввело универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Чтобы получить новый вид соцподдержки, необходимо будет обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР).
Таким образом, выплаты по универсальному пособию будут предоставляться семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума, а также нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН уточняла, что универсальное пособие для семей с детьми будет выплачиваться только тем семьям, доходы которых не соответствуют уровню прожиточного минимума в регионе.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН раскритиковала инициативу и заявила, что единое пособие не является универсальным из-за норм Минтруда.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Один из главных инструментов поддержки семей – материнский капитал –проиндексировали с 1 февраля.
Так, размер материнского капитала на первого ребенка составит 630 400 рублей, а на второго – 883 000 рублей.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, с 1 февраля этого года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43 400 рублей, а на второго ребенка – на 57 400 рублей.
По его словам, в минувшем 2023 году чаще всего материнский капитал тратили на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности направлением стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, выплаты получили почти 415 тысяч родителей. Еще 376 тысяч семей потратили эти средства на образование.
ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ
Поддерживая тему семьи, замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что ведомство активизирует создание комнат для пребывания детей в университетах. Она отметила, что это нужно как студентам, так и преподавателям, у которых есть дети. По статистике Минобрнауки, детские комнаты уже открыты в 36 вузах, а в 23 есть комнаты матери и ребенка. Петрова подчеркнула, что создание таких комнат необходимо для того, чтобы молодые мамы могли заботиться о детях, продолжая учебу или преподавание в вузе.
Создание детских комнат в вузах могли бы финансировать сами высшие учебные заведения и государство, заявила член секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Юлия Дубинина в интервью НСН.
«Нужно ориентироваться на запрос общества. Учитывая, что мы развиваем демографию, (президент РФ - ред. НСН) Владимир Путин сказал, что в студенческие годы тоже можно и нужно заводить детей. Студенткам, которые беременны или родили, нужно прийти на сессию, на консультацию и на какое-то время оставить ребенка. Стоимость обучения в высших учебных заведениях сейчас достаточно высокая. Если мы берем регионы, то в среднем это 150-180 тысяч в год, если мы берем московские вузы – от 350 тысяч за год. Количество бюджетных мест очень маленькое... С этой точки зрения, думаю, что это возможно поделить каким-то образом: часть будет оплачивать вуз как обязательную программу. А раз это предложение замминистра образования, возможно, поддержит и государство», - сказала Дубинина.
ДЕМОГРАФЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Население России постепенно вымирает, и к концу века при нынешней рождаемости в стране будут проживать около 73 миллионов граждан, заявил в эфире НСН демограф Юрий Крупнов.
«Цифры сокращения населения мало о чем говорят, поскольку они включают помимо отношения смертности и рождаемости, еще и миграцию населения. Поэтому с этой точки зрения данные территории не очень популярны. С другой стороны, наблюдается большая убыль населения. Она в стране присутствует практически везде, но в этих регионах она численно больше, отсюда и цифры больше. Происходит вымирание населения Российской Федерации. Рождаемость везде примерно одинаковая, крайне низкая. К концу столетия страну с такой рождаемостью «уполовинит», - посетовал Крупнов.
На этом фоне депутаты активно занимаются вопросом абортов и призывают поощрять тех, кто отказывается от данной процедуры.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести в России награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта. Она призвала выдавать им Вифлеемский сертификат – премию, равную стоимости прерывания беременности.
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