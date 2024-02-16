«Для сохранения России!»: Путин анонсировал большую программу поддержки семей

Для сохранения населяющих Россию этносов у семей должно быть минимум два ребенка, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что при наличии двух детей в семьях численность этноса остается на прежнем уровне, если ребенок один - сокращается.

«А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», - предупредил он.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

Министерство труда России с 1 января ввело универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Чтобы получить новый вид соцподдержки, необходимо будет обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР).

Таким образом, выплаты по универсальному пособию будут предоставляться семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума, а также нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН уточняла, что универсальное пособие для семей с детьми будет выплачиваться только тем семьям, доходы которых не соответствуют уровню прожиточного минимума в регионе.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН раскритиковала инициативу и заявила, что единое пособие не является универсальным из-за норм Минтруда.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Один из главных инструментов поддержки семей – материнский капитал –проиндексировали с 1 февраля.

Так, размер материнского капитала на первого ребенка составит 630 400 рублей, а на второго – 883 000 рублей.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, с 1 февраля этого года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43 400 рублей, а на второго ребенка – на 57 400 рублей.

По его словам, в минувшем 2023 году чаще всего материнский капитал тратили на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности направлением стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, выплаты получили почти 415 тысяч родителей. Еще 376 тысяч семей потратили эти средства на образование.