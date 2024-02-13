«Развиваем демографию!»: Детские комнаты в вузах призвали финансировать из бюджета РФ
Создать детские комнаты в вузах и нанять воспитателя для них - не такие сумасшедшие деньги, отметила в эфире НСН Юлия Дубинина.
Создание детских комнат в вузах могли бы финансировать сами высшие учебные заведения и государство, заявила член секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Юлия Дубинина в интервью НСН.
Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что ведомство активизирует создание комнат для пребывания детей в университетах. Она отметила, что это нужно как студентам, так и преподавателям, у которых есть дети. По статистике Минобрнауки, детские комнаты уже открыты в 36 вузах, а в 23 есть комнаты матери и ребенка. Петрова подчеркнула, что создание таких комнат необходимо для того, чтобы молодые мамы могли заботиться о детях, продолжая учебу или преподавание в вузе. Дубинина считает, что детские комнаты будут полезны.
«Нужно ориентироваться на запрос общества. Учитывая, что мы развиваем демографию, (президент РФ - ред. НСН) Владимир Путин сказал, что в студенческие годы тоже можно и нужно заводить детей. Студенткам, которые беременны или родили, нужно прийти на сессию, на консультацию и на какое-то время оставить ребенка. Стоимость обучения в высших учебных заведениях сейчас достаточно высокая. Если мы берем регионы, то в среднем это 150-180 тысяч в год, если мы берем московские вузы – от 350 тысяч за год. Количество бюджетных мест очень маленькое... С этой точки зрения, думаю, что это возможно поделить каким-то образом: часть будет оплачивать вуз как обязательную программу. А раз это предложение замминистра образования, возможно, поддержит и государство», - сказала Дубинина.
Она отметила, что создать детские комнаты в вузах и нанять для них воспитателя «не какие-то сумасшедшие деньги».
«Средняя зарплата воспитателя в детском саду 50 тысяч в месяц со всеми надбавками. Также нужно привести комнату в то состояние, чтобы в ней могли находиться дети, поддерживать инфраструктуру, это не какие-то сумасшедшие деньги. При этом привлекать студентов – это большая ответственность. Можно привлекать до тех пор, пока с ребенком ничего не случилось. Должен быть профессионал с педагогическим образованием, тем более, что это вуз. Если это как детская комната по аналогии с торговым центром, где можно привести ребенка и оставить на два часа, то на это законодательного запрета нет, там подрабатывают (студенты - ред. НСН)», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее, в мае прошлого года, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей создать специальные комнаты для детей студентов при вузах. Она отметила, что средний возраст россиянок, которые родили первого ребенка, в 2018–2022 годах составлял 26,75 года, а в случае второго – 30,5 года. По словам Волынец, предложенная ей мера поможет решить проблему отказа от материнства и будет мотивировать не откладывать беременность на поздний срок, передает «Радиоточка НСН».
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