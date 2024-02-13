«Развиваем демографию!»: Детские комнаты в вузах призвали финансировать из бюджета РФ

Создание детских комнат в вузах могли бы финансировать сами высшие учебные заведения и государство, заявила член секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Юлия Дубинина в интервью НСН.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что ведомство активизирует создание комнат для пребывания детей в университетах. Она отметила, что это нужно как студентам, так и преподавателям, у которых есть дети. По статистике Минобрнауки, детские комнаты уже открыты в 36 вузах, а в 23 есть комнаты матери и ребенка. Петрова подчеркнула, что создание таких комнат необходимо для того, чтобы молодые мамы могли заботиться о детях, продолжая учебу или преподавание в вузе. Дубинина считает, что детские комнаты будут полезны.