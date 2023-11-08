«Удар по семье!»: Останина призвала пересмотреть выплаты пособий матерям-одиночкам
Нынешняя система выплат пособий матерям-одиночкам — удар по институтам семьи, сказала НСН Нина Останина.
Критерии выплаты единого пособия для матерей-одиночек нуждаются в пересмотре, нынешняя система уже привела к росту числа разводов на 16%. Об этом НСН заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила НСН, что из-за повышенных мер поддержки одиноких матерей женщины перестали вписывать отцов в свидетельство о рождении. Останина согласилась с мнением Ярославской и заявила, что не удивлена такой статистикой.
«Для меня это дополнительное основание для того, чтобы обращаться к правительству и требовать пересмотра критериев выплаты единого пособия. Это удар по институту семьи. Да и нужен ли ребенку отец, который постесняется вписывать себя в свидетельство о рождении собственного сына или дочери? К тому же, увеличение числа разводов на 16%, особенно в республиках Кавказа, где традиционно крепки семейные узы, свидетельствует о том, что это искусственные разводы. Их оформляют для того, чтобы попасть в категорию малообеспеченных и претендовать на выплату пособия», — сказала парламентарий.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность введения в России единого пособия по беременности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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