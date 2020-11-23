Врачи уходят в онлайн: COVID-19 разрешили лечить заочно

На фоне постоянно увеличивающегося роста инфицированных COVID-19 и практически стопроцентной заполняемости коечного фонда Минздрав с 23 ноября разрешил лечить больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий - разумеется, тех, чьё состояние не требует госпитализации.

Согласно ведомственному приказу, в удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, состояние которых позволяет им лечиться дома, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные, а после онлайн-консультации решать, нужен ли пациенту очный осмотр.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире НСН заявила, что телемедицина давно и активно используется в России.

«Телемедицина — абсолютно законная методика, правила которой подробно описаны и известны всем врачам. В тех случаях, когда врач не может прийти к пациенту, эта технология используется очень активно», - напомнила доктор.

Правда, каким образом увидеть, что происходит с легкими заболевшего человека, остается неясным. Иногда даже прослушивания с помощью фонендоскопа недостаточно, и пациента отправляют на КТ.

К слову, Елена Малышева рекомендовала больным коронавирусом употреблять в пищу сырые устрицы, так как они восполнят нехватку цинка в организме. Тяжело переносящим COVID-19 доктор медицинских наук посоветовала для восполнения витамина D и селена добавить в рацион печень трески и бразильские орехи.

Даже само наличие коронавируса в организме на всегда точно выявляют и тесты. Для того, чтобы результат ПЦР-анализа был максимально информативным и точным вирусологи перед забором биоматериала рекомендуют выполнить несколько простых условий: не пить, не курить, не чистить зубы и не сморкаться.