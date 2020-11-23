Врачи уходят в онлайн: COVID-19 разрешили лечить заочно
На фоне распространения COVID-19 такой подход, очевидно, поможет снизить нагрузку на медиков. Вот только выявить изменения в организме при коронавирусе не всегда удаётся даже при очном осмотре.
На фоне постоянно увеличивающегося роста инфицированных COVID-19 и практически стопроцентной заполняемости коечного фонда Минздрав с 23 ноября разрешил лечить больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий - разумеется, тех, чьё состояние не требует госпитализации.
Согласно ведомственному приказу, в удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, состояние которых позволяет им лечиться дома, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные, а после онлайн-консультации решать, нужен ли пациенту очный осмотр.
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире НСН заявила, что телемедицина давно и активно используется в России.
«Телемедицина — абсолютно законная методика, правила которой подробно описаны и известны всем врачам. В тех случаях, когда врач не может прийти к пациенту, эта технология используется очень активно», - напомнила доктор.
Правда, каким образом увидеть, что происходит с легкими заболевшего человека, остается неясным. Иногда даже прослушивания с помощью фонендоскопа недостаточно, и пациента отправляют на КТ.
К слову, Елена Малышева рекомендовала больным коронавирусом употреблять в пищу сырые устрицы, так как они восполнят нехватку цинка в организме. Тяжело переносящим COVID-19 доктор медицинских наук посоветовала для восполнения витамина D и селена добавить в рацион печень трески и бразильские орехи.
Даже само наличие коронавируса в организме на всегда точно выявляют и тесты. Для того, чтобы результат ПЦР-анализа был максимально информативным и точным вирусологи перед забором биоматериала рекомендуют выполнить несколько простых условий: не пить, не курить, не чистить зубы и не сморкаться.
Медики предупреждают, что ложноотрицательные тесты ставят под сомнение существующую статистику заболеваемости.
Вирусолог, профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил НСН, что точность результата анализа зависит и от профессионализма врачей.
«Забор пробы требует все-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной. Но даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, потому что количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода», - сказал он.
При ПЦР-тестировании биоматериал необходимо брать и из ротоглотки, и из носоглотки, причём важна стерильность зонда и пробирки, в которую помещается материал.
Согласно прогнозу известного американского бизнесмена, основателя Microsoft Билла Гейтса нынешняя пандемия завершится в лучшем случае в 2022 году. Но для этого необходимо в течение следующего года существенно снизить показатели по распространения инфекции среди населения.
Коронавирус обнаружен у более чем 58,1 млн человек по всему миру. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия на пятом месте по общему числу случаев. Более 12 млн случаев приходится на США, по 9 млн и 6 млн — на Индию и Бразилию. Во Франции зарегистрировано 2,1 млн случаев заболевания COVID-19.
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