Малышева: Телемедицина в России давно легальна

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире НСН заявила, что телемедицина разрешена и сейчас, так что никаких дополнительных разрешений не требуется.

«Телемедицина — абсолютно законная методика, правила которой подробно описаны и известны всем врачам. Эта методика существует уже сегодня. И в тех случаях, когда врач не может прийти к пациенту, эта технология используется очень активно. Она уже используется, никаких дополнительных разрешений не требует. По закону разрешено и разъяснено врачам, как пользоваться этой методикой. Это существует, все этим пользуются уже давно», - сказала Малышева.

Понятие «телемедицинские технологии» появилось в российском законодательстве в 2018 году. Поправки разрешили врачам проводить консультации для сбора анамнеза и жалоб пациента по телефону или через интернет. Однако ставить диагноз и назначать лечение разрешено только на очном приёме, дистанционно разрешается лишь корректировать курс лечения и выписывать электронные рецепты на лекарства, уточняет РБК.

В феврале 2020 года стало известно, что совет по цифровой экономике при Совете Федерации разработал поправки, разрешающие врачам удалённо ставить диагнозы и назначать лечение. Этот документ ещё не принят.

