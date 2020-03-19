Малышева: Телемедицина в России давно легальна
Никаких специальных разрешений для дистанционной диагностики и назначения лечения в России не требуется, заявила в эфире НСН доктор медицинских наук Елена Малышева.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в ситуации с распространением коронавируса Covid-2019 призвал правительство РФ ускорить принятие поправок, которые разрешат врачам ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно в рамках телемедицины. Об этом пишет РБК. Директор фонда Кирилл Варламов считает, что телемедицина особенно актуальна сейчас, когда часть людей, в том числе старшего возраста, вынужденно находится на карантине. Разрешение на дистанционное лечение также снизит поток пациентов в медучреждениях, что улучшит эпидемиологическую ситуацию, уверен он.
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире НСН заявила, что телемедицина разрешена и сейчас, так что никаких дополнительных разрешений не требуется.
«Телемедицина — абсолютно законная методика, правила которой подробно описаны и известны всем врачам. Эта методика существует уже сегодня. И в тех случаях, когда врач не может прийти к пациенту, эта технология используется очень активно. Она уже используется, никаких дополнительных разрешений не требует. По закону разрешено и разъяснено врачам, как пользоваться этой методикой. Это существует, все этим пользуются уже давно», - сказала Малышева.
Понятие «телемедицинские технологии» появилось в российском законодательстве в 2018 году. Поправки разрешили врачам проводить консультации для сбора анамнеза и жалоб пациента по телефону или через интернет. Однако ставить диагноз и назначать лечение разрешено только на очном приёме, дистанционно разрешается лишь корректировать курс лечения и выписывать электронные рецепты на лекарства, уточняет РБК.
В феврале 2020 года стало известно, что совет по цифровой экономике при Совете Федерации разработал поправки, разрешающие врачам удалённо ставить диагнозы и назначать лечение. Этот документ ещё не принят.
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