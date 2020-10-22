Малышева призвала больных COVID-19 есть устрицы

Врач и телеведущая рассказала НСН, как восполнить дефицит витаминов в организме, чтобы избежать тяжелой формы коронавируса.

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева написала в Instagram, что больным коронавирусом следует есть сырые устрицы, так как они восполнят нехватку цинка в организме.

Она отметила, что людям, тяжело переносящим COVID-19, еще часто не хватает витамина D и селена. В таком случае им стоит добавить в рацион печень трески и бразильские орехи.

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Ранее Малышева рассказала о препаратах, снижающих риск смерти от коронавируса. Первым в списке значится дексаметазон. Как объяснила телеведущая, препарат назначают людям, которым нужен дополнительный кислород. Следующим Малышева упомянула антикоагулянт: по её словам, средства для разжижения крови наполовину снижают смертность от COVID-19.

Доктор также посоветовала принимать во время эпидемии препараты от давления и лекарства для снижения уровня холестерина.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеКоронавирусЕлена Малышева
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