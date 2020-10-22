Малышева призвала больных COVID-19 есть устрицы

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева написала в Instagram, что больным коронавирусом следует есть сырые устрицы, так как они восполнят нехватку цинка в организме.

Она отметила, что людям, тяжело переносящим COVID-19, еще часто не хватает витамина D и селена. В таком случае им стоит добавить в рацион печень трески и бразильские орехи.