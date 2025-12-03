Депутат Госдумы Долуда раскрыл замысел «Казачьего диктанта»
Сейчас авторитет казачества значительно вырос, а число желающих поучаствовать в «Казачьем диктанте» увеличивается каждый год, сказал НСН Николай Долуда.
«Казачий диктант» способствовал и способствует межнациональному и межгосударственному укреплению, потому что в акции принимают участие не только казаки и члены их семей, но и все желающие, сказал НСН бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.
Всероссийская просветительская акция «Казачий диктант — 2025» стартовала 2 декабря, она продлится до 6 декабря. Присоединиться к диктанту сможет любой желающий. Участникам предстоит продемонстрировать знания об историческом наследии, культурных особенностях и многовековых традициях российского казачества, ответив на ряд тематических вопросов. Об этом сообщили организаторы. Долуда отметил, что с каждым годом число участников «Казачьего диктанта» растет.
«Идея проведения казачьего диктанта принадлежит Кубанскому казачьему войску. Тогда, в 2017 году, ставилась цель — приобщить жителей Краснодарского края к историко-культурному наследию Кубанского казачества. В первый год проведения диктанта в нем приняли участие более 20 тысяч человек. Тогда мы решили перенести эту акцию на масштаб страны. С каждым годом количество участников значительно увеличивалось. Важно, что участвуют не только казаки и члены их семей, но и все желающие жители как нашей страны, так и зарубежья. Эта акция способствовала и способствует межнациональному и межгосударственному укреплению. Так, в 2020 году, например, участие в диктанте принимали жители 13 государств, а в прошлом году — жители уже 21 страны», — сказал собеседник НСН.
Он также указал на возросший авторитет казачества и призвал отмечать наградами тех, кто интересуется и поддерживает казачью историю.
«Сейчас авторитет казачества значительно вырос, потому что в зоне проведения спецоперации воюют 27 добровольческих отрядов казаков. Они все на передовой. Через зону спецоперации прошли более 48 тысяч казаков с учетом ротации. Среди них 12 Героев России. Ввести награды для тех, кто хорошо написал казачий диктант, — отличная и важная идея. Награждать надо не тех, кто просто принимает участие в диктанте, а кто именно интересуется жизнью, бытом и культурой казачества. Тех, кто поддерживает ребят, которые смело воюют в зоне специальной военной операции. Эти люди заслуживают каких-то добрых слов, какого-то поощрения», — отметил Долуда.
Ранее экс-министр МВД России, генерал армии Анатолий Куликов заявил НСН, что с началом спецоперации на Украине казачество сделало правильный шаг в сторону защиты своей Родины, как это делали казаки испокон веков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шри-Ланка обратилась к РФ с просьбой о гуманитарной помощи после циклона
- Россиянам рассказали, украсить квартиру в русском стиле к Новому году
- Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
- «Пир во время чумы»: Почему треть работодателей отказалась от корпоративов
- АвтоВАЗ разрешил заправлять автомобили Lada бензином со спиртом
- Люди справа, перила слева: Кто ответит за «шутку» над пенсионерами в Казани
- Россиянам рассказали, как отпугнуть кошку от новогодней елки
- Депутат Госдумы Долуда раскрыл замысел «Казачьего диктанта»
- Суд увеличил срок наказания Акунину до 15 лет
- Роскомнадзор назвал причины блокировки Roblox
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru