Он также указал на возросший авторитет казачества и призвал отмечать наградами тех, кто интересуется и поддерживает казачью историю.

«Сейчас авторитет казачества значительно вырос, потому что в зоне проведения спецоперации воюют 27 добровольческих отрядов казаков. Они все на передовой. Через зону спецоперации прошли более 48 тысяч казаков с учетом ротации. Среди них 12 Героев России. Ввести награды для тех, кто хорошо написал казачий диктант, — отличная и важная идея. Награждать надо не тех, кто просто принимает участие в диктанте, а кто именно интересуется жизнью, бытом и культурой казачества. Тех, кто поддерживает ребят, которые смело воюют в зоне специальной военной операции. Эти люди заслуживают каких-то добрых слов, какого-то поощрения», — отметил Долуда.

Ранее экс-министр МВД России, генерал армии Анатолий Куликов заявил НСН, что с началом спецоперации на Украине казачество сделало правильный шаг в сторону защиты своей Родины, как это делали казаки испокон веков.

