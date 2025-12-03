«Европа расколота»: Почему Бельгия не хочет «воровать» у России
Немцы, французы и британцы хотят использовать замороженные деньги РФ для помощи Украине, но Бельгия не хочет испортить свою репутацию, заявил НСН Александр Рар.
Бельгийцы не хотят быть ворами, поэтому сопротивляются давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины. Этот спор способен даже расколоть весь Евросоюз, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Урсула фон дер Ляйен планирует конфисковать 90 миллиардов евро из российских счетов в пользу Украины. Об этом она заявила в Европарламенте. Однако глава МИД Бельгии, страны, где хранятся российские активы, Максим Прево ранее выступал против любых таких идей и предлагал странам Евросоюза взять совместный кредит. Рар подчеркнул, что раскол в ЕС проиходит потому, что бельгийцы не хотят, чтобы их посчитали ворами.
«Бельгийские юристы все досконально проверили, поэтому и выступили против конфискации. Они изучили вопрос не с точки зрения политики, как это делается в Берлине или в Европейском Союзе, а при помощи Комиссариата крупнейших юристов. Они поняли, что передача замороженных денег Украине будет охарактеризована судом как кража. Если они решатся на это, то наказывать будут только Бельгию, причем такое решение может принять любой суд: американский, китайский. Бельгийское правосудие не может пойти на такое, несмотря на давление Макрона, фон дер Ляйен и Мерца. Они хотят забрать деньги, но не нести ответственность. Их еще поддерживают Прибалтика и Польша, которые не играют никакой роли в ЕС. А все остальные относятся к этому в Европе с большой осторожностью или вообще негативно», — указал он.
Политолог также добавил, что в случае нехватки средств для финансирования Украины, деньги возьмут с немецких налогоплательщиков.
«У меня складывается впечатление, что северные страны хотят во что бы то ни стало добиться победы Украины. Они готовы пойти даже на войну с Россией, чтобы не допустить проигрыша Киева. В эту группу входят Германия, Англия, Франция, Польша, Швеция, Дания, Финляндия и Прибалтика. В то же время Нидерланды, Бельгия и особенно южные страны вообще молчат. От них ничего не слышно публично. Север и юг Европы раскололся на два лагеря. Но сейчас мы видим, что усилия сторонников войны — это отчаянные попытки не проиграть на поле боя и в дипломатической игре. Дальнейшее продвижение России — это не только проигрыш Украины, но и капитуляция НАТО. Это понимают и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине. Ради этого Германия станет дойной коровой, потому что ни у кого больше нет денег или их нельзя больше выжать со своего населения», — объяснил он.
Ранее Рар заявил в эфире НСН, что у Европы нет денег на войну с Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники и «колесо фортуны»: Депутат Лантратова о главных угрозах в Roblox
- «Европа расколота»: Почему Бельгия не хочет «воровать» у России
- Ушаков: Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности переговоров
- Ушаков: Европейцы отказываются от всех контактов
- Ушаков: Успехи армии России могут повлиять на позицию ЕС по Украине
- «Быстрее, чем в 2024!»: Ресторатор Миронов о спросе на корпоративы и Новый год
- ВЦИОМ: Большинство россиян не верят управляющие миром тайные организации
- Загрязнение Каспия назвали главной причиной массовой гибели тюленей
- Сто миллионов из кармана: В России призвали запретить покупку квартир за наличные
- Строительство триллионной Северо-Сибирской магистрали назвали «безумием»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru