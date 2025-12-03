Бельгийцы не хотят быть ворами, поэтому сопротивляются давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины. Этот спор способен даже расколоть весь Евросоюз, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.



Урсула фон дер Ляйен планирует конфисковать 90 миллиардов евро из российских счетов в пользу Украины. Об этом она заявила в Европарламенте. Однако глава МИД Бельгии, страны, где хранятся российские активы, Максим Прево ранее выступал против любых таких идей и предлагал странам Евросоюза взять совместный кредит. Рар подчеркнул, что раскол в ЕС проиходит потому, что бельгийцы не хотят, чтобы их посчитали ворами.