В России стартовал «Казачий диктант — 2025»

Всероссийская просветительская акция «Казачий диктант — 2025» стартовала 2 декабря, она продлится до 6 декабря, сообщили её организаторы.

«Написал бы на отлично!»: Внук Шолохова об итогах «Казачьего диктанта»

Присоединиться к диктанту сможет любой желающий. Участникам предстоит продемонстрировать знания об историческом наследии, культурных особенностях и многовековых традициях российского казачества, ответив на ряд тематических вопросов.

Акция проходит в гибридном формате: некоторые мероприятия стартуют в онлайн‑режиме, а с 5 декабря - и в очном формате.

По словам организаторов, проект играет важную роль в сохранении и популяризации казачьей культуры. В прошлом году к акции присоединилось свыше 500 тысяч россиян.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что рост числа участников «Казачьего диктанта» показывает, что россиян привлекает образ казачества, со временем масштабы акции могут увеличиться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиктантКазаки

Горячие новости

Все новости

партнеры