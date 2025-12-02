Генерал Водолацкий сравнил «Казачий диктант» с защитой Родины
Знание своей истории помогает давать отпор лжи о России и казаках, которую распространяет Запад, заявил НСН Виктор Водолацкий.
«Казачий диктант» позволяет школьникам узнавать правду об истории родных мест и России, а хорошие результаты помогут в поступлении в вуз, рассказал депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН.
Всероссийская просветительская акция «Казачий диктант — 2025» стартовала 2 декабря, она продлится до 6 декабря. Присоединиться к диктанту сможет любой желающий. Участникам предстоит продемонстрировать знания об историческом наследии, культурных особенностях и многовековых традициях российского казачества, ответив на ряд тематических вопросов. Об этом сообщили организаторы. Водолацкий объяснил, в чем смысл такого диктанта.
«В этом году я не принимал участия в подготовке диктанта, потому что я все время нахожусь на Донбассе. “Казачий диктант” — это погружение в настоящую историю для учащихся казачьих классов, кадетских корпусов, особенно для тех школ, которые находятся на исконно казачьих территориях. Когда ты знаешь историю своей малой родины, то ты погружаешься в историю Великой России. И тогда ты можешь спокойно апеллировать в социальных сетях на тот бред, который Запад пытается внедрять в умы нашей молодежи. Смысл “Казачьего диктанта” не только в знании истории, но и в умении отстаивать интересы своего государства и своей Родины», — указал он.
Водолацкий также добавил, почему молодежи интересно изучать казачью историю.
«У нас вышла единая линейка учебников, среди них и по истории казачества. Естественно, что когда ребенок узнает о подвиге советских солдат, казаков 5-го гвардейского донского казачьего корпуса и 4-го гвардейского кубанского корпуса во время Великой Отечественной войны, то появляется интерес изучать историю глубже. Почему произошла трагедия Гражданской войны? С чем были связаны репрессии против казачества? Это тоже интересно детям. Если молодежи становится модно изучать историю казаков, то мы на правильном пути, К тому же, у нас существует система поощрений, которая применяется. Те, кто активно занимается историей в казачьих корпусах, получат дополнительные баллы на ЕГЭ. Это решение было согласовано с министром просвещения и министром науки и образования», — подчеркнул он.
Ранее экс-министр МВД России, генерал армии Анатолий Куликов заявил НСН, что с началом спецоперации на Украине казачество сделало правильный шаг в сторону защиты своей Родины, как это делали казаки испокон веков.
