РКН назвал причины блокировки Roblox

В ведомстве указали, что в игровом пространстве присутствует большое количество неподобающего контента, способного «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей».

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото... Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», - говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что Роскомнадзор блокирует Roblox, чтобы оказать давление и добиться соблюдения законодательства РФ.

