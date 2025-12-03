РКН назвал причины блокировки Roblox

Доступ к Roblox в России был ограничен по причине распространения в игре материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом со ссылкой на Роскомнадзор (РКН) сообщает RT.

Мошенники и «колесо фортуны»: Депутат Лантратова о главных угрозах в Roblox

В ведомстве указали, что в игровом пространстве присутствует большое количество неподобающего контента, способного «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей».

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото... Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», - говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что Роскомнадзор блокирует Roblox, чтобы оказать давление и добиться соблюдения законодательства РФ.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
