Россиянам рассказали, как отпугнуть кошку от новогодней елки
Различные блестящие ленты, дождики и мишура, которыми укарашают новогодние ёлки, очень привлекают кошек, поэтому от них лучше отказаться. Об этом «Газете.Ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
По его словам, также лучше использовать для украшения пластиковые шары. Чтобы защитить кошку от удара током, а дом от пожара, гирлянду следует выбрать на батарейках.
Эксперт указал, что саму ёлку необходимо хорошо закрепить, чтобы при падении оно не придавило питомца.
«Кошки не любят цитрусовые, поэтому достаточно разложить апельсиновые корки вокруг елки или украсить мандаринами — привлекательность для котов будет ниже. Можно поставить рядом что-то пугающее, например, пылесос», — заключил Шеляков.
Ранее руководитель категории «Мебель и Интерьер» на «Авито» Никита Ткачев заявил «Радиоточке НСН», что спрос на искусственные ели в РФ вырос в три раза, продажи елочных шаров – в 2,9 раза, а гирлянд – в 2,7 раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шри-Ланка обратилась к РФ с просьбой о гуманитарной помощи после циклона
- Россиянам рассказали, украсить квартиру в русском стиле к Новому году
- Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
- «Пир во время чумы»: Почему треть работодателей отказалась от корпоративов
- АвтоВАЗ разрешил заправлять автомобили Lada бензином со спиртом
- Люди справа, перила слева: Кто ответит за «шутку» над пенсионерами в Казани
- Россиянам рассказали, как отпугнуть кошку от новогодней елки
- Депутат Госдумы Долуда раскрыл замысел «Казачьего диктанта»
- Суд увеличил срок наказания Акунину до 15 лет
- Роскомнадзор назвал причины блокировки Roblox
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru