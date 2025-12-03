Россиянам рассказали, как отпугнуть кошку от новогодней елки

По его словам, также лучше использовать для украшения пластиковые шары. Чтобы защитить кошку от удара током, а дом от пожара, гирлянду следует выбрать на батарейках.

Эксперт указал, что саму ёлку необходимо хорошо закрепить, чтобы при падении оно не придавило питомца.

«Кошки не любят цитрусовые, поэтому достаточно разложить апельсиновые корки вокруг елки или украсить мандаринами — привлекательность для котов будет ниже. Можно поставить рядом что-то пугающее, например, пылесос», — заключил Шеляков.

Ранее руководитель категории «Мебель и Интерьер» на «Авито» Никита Ткачев заявил «Радиоточке НСН», что спрос на искусственные ели в РФ вырос в три раза, продажи елочных шаров – в 2,9 раза, а гирлянд – в 2,7 раза.

