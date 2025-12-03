Ушаков: Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности переговоров

По его словам, в настоящее время Россия ведёт переговоры по Украине исключительно с США.

«Американцы готовы предпринять всевозможные усилия для того чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что отвечает нашим целям», - заключил он.

Ранее Ушаков заявил, что делегация США обещала не ехать в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».