АвтоВАЗ разрешил заправлять автомобили Lada бензином со спиртом

Двигатели, которыми оснащаются автомобили Lada, выдерживают бензин, в котором присутствует до 10% спирта. Об этом со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа сообщает «Лента.ру».

«Думайте о людях, а не заводах»: Льготные кредиты не помогут «АвтоВАЗу»

В компании отметили, что используют такое топливо в качестве эталонного топлива. Негативного влияния на характеристики и надёжность агрегатов зафиксировано не было.

Что же касается бензина, количества спирта в котором превышает 10%, то в Тольятти указали, что подобные составы требуют дополнительных исследований и тестов.

Ранее президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил «Радиоточке НСН», что все страны Европы безопасно разбавляют бензин спиртом, а в России этого не происходило из-за высоких акцизов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиБензин"автоваз"

Горячие новости

Все новости

партнеры