АвтоВАЗ разрешил заправлять автомобили Lada бензином со спиртом
Двигатели, которыми оснащаются автомобили Lada, выдерживают бензин, в котором присутствует до 10% спирта. Об этом со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа сообщает «Лента.ру».
В компании отметили, что используют такое топливо в качестве эталонного топлива. Негативного влияния на характеристики и надёжность агрегатов зафиксировано не было.
Что же касается бензина, количества спирта в котором превышает 10%, то в Тольятти указали, что подобные составы требуют дополнительных исследований и тестов.
Ранее президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил «Радиоточке НСН», что все страны Европы безопасно разбавляют бензин спиртом, а в России этого не происходило из-за высоких акцизов.
