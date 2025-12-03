АвтоВАЗ разрешил заправлять автомобили Lada бензином со спиртом

В компании отметили, что используют такое топливо в качестве эталонного топлива. Негативного влияния на характеристики и надёжность агрегатов зафиксировано не было.

Что же касается бензина, количества спирта в котором превышает 10%, то в Тольятти указали, что подобные составы требуют дополнительных исследований и тестов.

Ранее президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил «Радиоточке НСН», что все страны Европы безопасно разбавляют бензин спиртом, а в России этого не происходило из-за высоких акцизов.

