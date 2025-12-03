Люди справа, перила слева: Кто ответит за «шутку» над пенсионерами в Казани
Инвалиды и родители малышей из Казани уже год страдают из-за «перепутанного» чудо-пандуса в собственном подъезде, а в Санкт-Петербурге жителей многоэтажки «наказали» отключением лифтов и света.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале зимы получил сразу несколько жалоб от жителей домов, оказавшихся в заложниках «странностей» управляющих компаний.
Так, в подъезде казанской девятиэтажки появился чудо-пандус, по которому не могут проехать коляски и инвалиды, а в Санкт-Петербурге жителей многоэтажки пытаются приструнить отключенными лифтами.
***
Казань считается одним из самых красивых городов России, однако и здесь за внешним лоском скрываются казусы. Так, жители 9-этажного дома на улице Габишева уже год наблюдают странную картину. В их подъезде вместо пандуса для подъема к лифту колясок с детьми и инвалидов к лестнице просто приварили два швеллера, а перила приделали с другой стороны лестницы. В итоге по этому сооружению могут проехать только велосипеды, а детские и инвалидные коляски приходится поднимать к лифту вручную.
«Это не центр города, но вполне жилой район, 13-подъездный дом, девять этажей. В нашем подъезде к лестнице приварили к лестнице швеллеры, по которым якобы должны проезжать коляски и велосипеды. При этом эти швеллеры справа, а перила слева, до них не дотянешься. Более того, они не подходят для колес по размерам - коляски там проехать не могут, это все сделано "для галочки". Там нужно просто полозья пошире сделать и перила сделать с той же стороны, вот и всё. Однако за год обращений этого так и не смогли сделать. У меня мама – инвалид, тяжело ходящая. Я хочу ей электрическую коляску купить, но не могу, потому что она с ней потом будет мучиться – там восемь ступенек, она по ним подняться с коляской просто не сможет. У соседки маленький ребенок. На ее обращения ответили, что у нее якобы нестандартная детская коляска. Все обращения перенаправляют на управляющую компанию, а там говорят, что все уже сделано и ничего больше делать не будут», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы попросили мэра Казани Ильсура Метшина разобраться в ситуации, крайними в которой оказались дети и инвалиды.
***
Другая жалоба поступила к нам от жителей 22-этажного дома на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Там внезапно сменилась управляющая компания, руководство которой борется с недовольством жителей оригинальным образом. Людям просто отключают свет и лифты.
«С 1 сентября у нас каким-то путем сменилась управляющая компания, хотя мы, жители дома, ее не выбирали. Мы бьемся за свои права, но сейчас ситуация выходит из-под контроля. Все люди: дети, старики и инвалиды вынуждены добираться до своих квартир пешком, потому что все три лифта внезапно перестали работать. Точку в этом деле должен поставить суд, а перед ним нас запугивают. До захода данной УК в дом лифты ломались, но никогда не все три сразу. Помимо лифтов многие квартиры на несколько часов были показательно обесточены. Это провокация в чистом виде, нас наказывают и пытаются продавить», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница.
Мы обратились к губернатору северной столицы Александру Беглову с просьбой остановить беспредел.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шри-Ланка обратилась к РФ с просьбой о гуманитарной помощи после циклона
- Россиянам рассказали, украсить квартиру в русском стиле к Новому году
- Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
- «Пир во время чумы»: Почему треть работодателей отказалась от корпоративов
- АвтоВАЗ разрешил заправлять автомобили Lada бензином со спиртом
- Люди справа, перила слева: Кто ответит за «шутку» над пенсионерами в Казани
- Россиянам рассказали, как отпугнуть кошку от новогодней елки
- Депутат Госдумы Долуда раскрыл замысел «Казачьего диктанта»
- Суд увеличил срок наказания Акунину до 15 лет
- Роскомнадзор назвал причины блокировки Roblox
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru