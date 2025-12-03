Люди справа, перила слева: Кто ответит за «шутку» над пенсионерами в Казани

***

Казань считается одним из самых красивых городов России, однако и здесь за внешним лоском скрываются казусы. Так, жители 9-этажного дома на улице Габишева уже год наблюдают странную картину. В их подъезде вместо пандуса для подъема к лифту колясок с детьми и инвалидов к лестнице просто приварили два швеллера, а перила приделали с другой стороны лестницы. В итоге по этому сооружению могут проехать только велосипеды, а детские и инвалидные коляски приходится поднимать к лифту вручную.

«Это не центр города, но вполне жилой район, 13-подъездный дом, девять этажей. В нашем подъезде к лестнице приварили к лестнице швеллеры, по которым якобы должны проезжать коляски и велосипеды. При этом эти швеллеры справа, а перила слева, до них не дотянешься. Более того, они не подходят для колес по размерам - коляски там проехать не могут, это все сделано "для галочки". Там нужно просто полозья пошире сделать и перила сделать с той же стороны, вот и всё. Однако за год обращений этого так и не смогли сделать. У меня мама – инвалид, тяжело ходящая. Я хочу ей электрическую коляску купить, но не могу, потому что она с ней потом будет мучиться – там восемь ступенек, она по ним подняться с коляской просто не сможет. У соседки маленький ребенок. На ее обращения ответили, что у нее якобы нестандартная детская коляска. Все обращения перенаправляют на управляющую компанию, а там говорят, что все уже сделано и ничего больше делать не будут», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили мэра Казани Ильсура Метшина разобраться в ситуации, крайними в которой оказались дети и инвалиды.

***

Другая жалоба поступила к нам от жителей 22-этажного дома на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Там внезапно сменилась управляющая компания, руководство которой борется с недовольством жителей оригинальным образом. Людям просто отключают свет и лифты.

«С 1 сентября у нас каким-то путем сменилась управляющая компания, хотя мы, жители дома, ее не выбирали. Мы бьемся за свои права, но сейчас ситуация выходит из-под контроля. Все люди: дети, старики и инвалиды вынуждены добираться до своих квартир пешком, потому что все три лифта внезапно перестали работать. Точку в этом деле должен поставить суд, а перед ним нас запугивают. До захода данной УК в дом лифты ломались, но никогда не все три сразу. Помимо лифтов многие квартиры на несколько часов были показательно обесточены. Это провокация в чистом виде, нас наказывают и пытаются продавить», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница.

Мы обратились к губернатору северной столицы Александру Беглову с просьбой остановить беспредел.