Суд увеличил срок наказания Акунину до 15 лет
Мировой суд Москвы заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 15 годам колонии. Об этом сообщает RT.
К уголовному наказанию в виде лишения свободы на 14 лет по статье об оправдании терроризма был добавлен ещё один год колонии за неисполнение писателем требований закона об иноагентах.
«Путём присоединения наказания окончательно назначить... лишение свободы на срок 15 лет», — заявили в суде.
Ранее политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
