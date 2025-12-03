Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак Land Cruiser Prado
Японский автопроизводитель Toyota зарегистрировал в России товарный знак Land Cruiser Prado. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что права на товарный знак были получены компанией 2 декабря. Они закреплены за Toyota до марта 2035 года.
Под действие товарного знака подпадают автомобили, автомобили-фургоны, спортивные транспортные средства, внедорожники и полноприводные автомобили, а тажк вездеходы и грузовики, автобусы, электрические транспортные средства, запчасти и комплектующие.
Ранее патентный поверенный Сергей Зуйков заявил «Радиоточке НСН», что ушедшие западные компании могут продлевать свои товарные знаки в России для того, чтобы не потерять их.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак Land Cruiser Prado
- Мошенники и «колесо фортуны»: Депутат Лантратова о главных угрозах в Roblox
- «Европа расколота»: Почему Бельгия не хочет «воровать» у России
- Ушаков: Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности переговоров
- Ушаков: Европейцы отказываются от всех контактов
- Ушаков: Успехи армии России могут повлиять на позицию ЕС по Украине
- «Быстрее, чем в 2024!»: Ресторатор Миронов о спросе на корпоративы и Новый год
- ВЦИОМ: Большинство россиян не верят управляющие миром тайные организации
- Загрязнение Каспия назвали главной причиной массовой гибели тюленей
- Сто миллионов из кармана: В России призвали запретить покупку квартир за наличные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru