Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак Land Cruiser Prado

Японский автопроизводитель Toyota зарегистрировал в России товарный знак Land Cruiser Prado. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что права на товарный знак были получены компанией 2 декабря. Они закреплены за Toyota до марта 2035 года.

Под действие товарного знака подпадают автомобили, автомобили-фургоны, спортивные транспортные средства, внедорожники и полноприводные автомобили, а тажк вездеходы и грузовики, автобусы, электрические транспортные средства, запчасти и комплектующие.

Ранее патентный поверенный Сергей Зуйков заявил «Радиоточке НСН», что ушедшие западные компании могут продлевать свои товарные знаки в России для того, чтобы не потерять их.

ФОТО: РИА Новости
