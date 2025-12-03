Игровая онлайн-платформа Roblox перестала открываться в России без VPN. Об этом в последние несколько часов сообщают пользователи по всей стране. Роскомнадзор с 2019 года неоднократно требовал от администрации платформы Roblox ограничить доступ к запрещенному контенту. Лантратова подчеркнула, что подобная блокировка – вынужденная мера.

«Мы прекрасно понимаем, что для миллионов детей, возможно, Roblox стал частью повседневной жизни, площадкой для творчества и общения. Однако решение о его блокировке, если оно будет окончательным, является вынужденной мерой для защиты детей от угроз на платформе. Надо честно сказать, разработчики не справляются. Конечно, кто-то из детей будет использовать VPN-сервисы, это тоже небезопасно. VPN-сервисы, особенно бесплатные часто являются источником угроз. Через них ведется сбор персональных данных, могут внедряться вредоносные ПО», - сказала она.