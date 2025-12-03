Мошенники и «колесо фортуны»: Депутат Лантратова о главных угрозах в Roblox
В случае полной блокировки Roblox часть детей может продолжить заходить на платформу через VPN-сервисы, однако это не безопасно, заявила НСН Яна Лантратова.
За красивой картинкой на игровой онлайн-платформе Roblox скрываются серьезные риски, поскольку она предоставляет анонимность злоумышленникам и предлагает детям механики, напоминающие азартные игры. Об этом в разговоре с НСН рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Игровая онлайн-платформа Roblox перестала открываться в России без VPN. Об этом в последние несколько часов сообщают пользователи по всей стране. Роскомнадзор с 2019 года неоднократно требовал от администрации платформы Roblox ограничить доступ к запрещенному контенту. Лантратова подчеркнула, что подобная блокировка – вынужденная мера.
«Мы прекрасно понимаем, что для миллионов детей, возможно, Roblox стал частью повседневной жизни, площадкой для творчества и общения. Однако решение о его блокировке, если оно будет окончательным, является вынужденной мерой для защиты детей от угроз на платформе. Надо честно сказать, разработчики не справляются. Конечно, кто-то из детей будет использовать VPN-сервисы, это тоже небезопасно. VPN-сервисы, особенно бесплатные часто являются источником угроз. Через них ведется сбор персональных данных, могут внедряться вредоносные ПО», - сказала она.
Собеседница НСН напомнила, что Roblox таит в себе ряд опасностей.
«В Roblox 79 миллионов ежедневных пользователей, половина из которых младше 13 лет. Цифровая платформа стала невероятно популярна среди российских школьников. Однако за яркой картинкой скрываются серьезные риски – от мошенничества и финансовых потерь до психологических травм. Также одна из серьезных угроз в Roblox – риск сексуального насилия. Платформа позволяет регистрироваться без указания реальных данных, что дает злоумышленникам анонимность. Они могут маскироваться под сверстников, переходя из общих чатов в личные сообщения. К примеру, в июле 2025 года в Екатеринбурге был осужден педофил, который через Roblox установил контакт с ребенком и совершил преступление», - отметила Лантратова.
По ее словам, игровая онлайн-платформа также подталкивала детей к дополнительным денежным тратам.
«Механики вроде "колеса фортун" или "лутбоксов" напоминает азартные игры. Статус в игре определяется редкими предметами, которые покупают за деньги. Если у ребенка их нет, он может стать объектом насмешек. Это приводит к психологическим травмам. Ребенок замыкается, чувствует себя неполноценным. Родители в России все чаще сообщают, что дети сталкиваются с травлей. Иногда с экстремистским контентом, включая ролевые игры с нацисткой темой. По данным МВД России в 2025 году зафиксировано около 40 случае мошенничества, связанного с Roblox с общим ущербом в миллионы рублей. Важно проверять, с кем общается ребенок, отключить возможность платежей. Также установить таймер на час игры в день, чтобы избежать зависимости, а лучше не играть. Нужно помочь ребенку найти хобби вне цифрового мира, чтобы он чувствовал себя уверенно без виртуальных наград. Наша забота и внимание – лучший щит для подрастающего поколения», - заявила она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что Роскомнадзор блокирует игровую онлайн-платформу Roblox, чтобы оказать давление и добиться соблюдения законодательства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники и «колесо фортуны»: Депутат Лантратова о главных угрозах в Roblox
- «Европа расколота»: Почему Бельгия не хочет «воровать» у России
- Ушаков: Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности переговоров
- Ушаков: Европейцы отказываются от всех контактов
- Ушаков: Успехи армии России могут повлиять на позицию ЕС по Украине
- «Быстрее, чем в 2024!»: Ресторатор Миронов о спросе на корпоративы и Новый год
- ВЦИОМ: Большинство россиян не верят управляющие миром тайные организации
- Загрязнение Каспия назвали главной причиной массовой гибели тюленей
- Сто миллионов из кармана: В России призвали запретить покупку квартир за наличные
- Строительство триллионной Северо-Сибирской магистрали назвали «безумием»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru