«Затянем на 2-3 месяца»: Германия осенью попросит о запуске «Северного потока – 2»

Непонятно и как на поставку подобного оборудования смотрят страны ЕС, Великобритания, потому что канадский завод, где ремонтировалась турбина, принадлежит Rolls-Royce. А по европейским санкциям можно поставлять турбину или нет?» - говорит Юшков.

«Газпром», по его словам, в этой ситуации хочет вернуть свой статус-кво.

«Чтобы были отменены все санкции против и тогда претензий к турбинам у «Газпрома» не будет. Вернуть некий статус-кво, который был до введения всех санкций. А они не понимают, как это все оформить, чтобы у «Газпрома» не было претензий и санкционный режим сохранился. Стороны находятся в клинче и не могут разрешить противоречия», - резюмировал Юшков.

Ранее Игорь Юшков говорил НСН, что Латвия сейчас максимально хочет закупиться российским газом, чтобы пройти отопительный сезон: с 2023 года страна официально откажется от топлива из РФ, но может продолжить его закупать через Финляндию.

