«Затянем на 2-3 месяца»: Германия осенью попросит о запуске «Северного потока – 2»
Москва не будет запускать новый газопровод без гарантий на его длительное использование, сказал НСН эксперт Игорь Юшков.
Ближе к отопительному сезону власти Германии, если поймут, что без российского газа им не перезимовать, могут обратиться к России с просьбой запустить «Северный поток – 2». Москва в свою очередь потребует гарантий для долгосрочной работы газопровода, заявил эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Bloomberg сообщил, что у Германии, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Страна подвержена наиболее серьезным рискам: отопление почти половины немецких домов обеспечивается именно за счет газа.
«Запускать «Северный поток-2» Германия не хочет по политическим мотивам. Вполне возможно, что ближе к отопительному сезону, когда немцы начнут понимать, что что без поставок из России перезимовать будет крайне сложно, а промышленность придется отключать от электроснабжения, они могут заговорить о запуске газопровода. Россия же не согласится запустить его на 2-3 месяца, потребуются гарантии долгосрочной работы проекта. Поэтому выход Германии на переговоры о работе «Северного потока-2» не означает, что он сразу будет запущен», - сказал Юшков.
Собеседник отмечает, что Германия принимает ряд мер по подготовке к зиме. Пытаются экономить газ и одновременно создают дополнительные источники энергии.
«В частности, решили не закрывать атомные станции, хотя собирались это сделать до конца года. У них атомная энергетика дает примерно 6% электроэнергии. Вроде немного, но полезно было бы ее сохранить. Второй вариант, который реализуют уже, открытие заново угольных электростанций, которые были выведены из строя. Но возникает вопрос: смогут ли они обеспечить их углем? Сейчас Германия должна отказаться от российского угля, а Россия вообще основной поставщик его в Европу. Поэтому мало открыть угольную электростанцию, надо ее еще запустить. Ту, которую они открыли сейчас, работает на буром угле. Это самое грязное и антиэкологичное, что вообще может быть. Поэтому они откладывают свои климатические программы. Но это электроэнергия, а им нужно топливо для отопления, газ – для химических предприятий. До конца года они планируют запустить четыре плавучих СПГ-терминала, потому что сейчас у них нет ни одного», - отметил Юшков.
Эксперт говорит, что ситуация осложняется тем, что в подвешенном состоянии оказалась турбина для «Северного потока». В таких условиях готовиться к отопительному сезону и закачивать газ в подземные хранилища немцам будет сложно. Сейчас хранилища заполнены на 65%.
«В ближайший месяц «Северный поток» может быть остановлен. Турбина для него должна была прийти по морю из Канады в Россию, а она доставлена в Германию самолетом. В этом плане сопроводительные документы не соответствуют условиям контракта. Претензия «Газпрома» еще в том, что из-под санкций вывели 5 турбин, но решение вступило в силу после того, как первую турбину отправили в Германию, а значит она не выведена из-под санкции и поставлять ее в Россию запрещено. Получается, что канадцы просто сказали, мол, мы закроем глаза на то, куда она попадет в итоге, мы ее отгружаем для Siemens – это не запрещено санкциями, а что дальше с ней будет – не наше дело.
Непонятно и как на поставку подобного оборудования смотрят страны ЕС, Великобритания, потому что канадский завод, где ремонтировалась турбина, принадлежит Rolls-Royce. А по европейским санкциям можно поставлять турбину или нет?» - говорит Юшков.
«Газпром», по его словам, в этой ситуации хочет вернуть свой статус-кво.
«Чтобы были отменены все санкции против и тогда претензий к турбинам у «Газпрома» не будет. Вернуть некий статус-кво, который был до введения всех санкций. А они не понимают, как это все оформить, чтобы у «Газпрома» не было претензий и санкционный режим сохранился. Стороны находятся в клинче и не могут разрешить противоречия», - резюмировал Юшков.
Ранее Игорь Юшков говорил НСН, что Латвия сейчас максимально хочет закупиться российским газом, чтобы пройти отопительный сезон: с 2023 года страна официально откажется от топлива из РФ, но может продолжить его закупать через Финляндию.
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