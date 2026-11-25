Замминистра обороны Франции Алис Руфо уже вызвали на закрытые слушания в Сенате, запланированные на среду. Ей предстоит рассказать о присутствии на территории другого государства.



Речь идет о миссии «Волия». Французский контингент находится на Украине под командованием генерала и занимается подготовкой украинских военных и техническим обслуживанием поставленного вооружения. Руфо подтвердила существование координационной структуры, но назвала утверждения о непосредственном участии солдат Пятой республики в боях необоснованными.



Оппозиция сочла объяснения недостаточными. Председатель сенатского комитета по обороне Седрик Перрен подчеркнул, что правительство как минимум должно было уведомить профильные парламентские комитеты.



Депутат от «Непокоренной Франции» Бастьен Лашо предупредил, что в случае вовлечения военнослужащих в боевые действия Париж фактически окажется в состоянии войны с РФ.



Согласно 35-й статье Конституции республики, правительство должно уведомить парламент о решении задействовать ВС за рубежом не позднее трех дней после начала развертывания. Если участие продолжается более четырех месяцев, его продление требует одобрения парламента. Однако законодательство не дает однозначного определения военного вмешательства.



Ранее Париж признал присутствие своих военных на Украине.

