СМИ: газовый кризис в Европе будет развиваться по ужасному сценарию
Энергетический кризис, который сформировался в Европейском союзе, только набирает обороты, сообщает Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.
По данным ресурса, ситуация с газом в ЕС за последний месяц превращается из «плохой» в «ужасную». Европейским странам может не хватить запасов топлива на зиму, так как при работе российского трубопровода «Северный поток» на 20 процентов от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму.
А Германия и Франция уже сейчас ищут способы нормирования поставок. Немецкие города прекратили подсвечивать исторические памятники и здания ради экономии энергии.
Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, возможности Евросоюза по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.
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