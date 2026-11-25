Национальный совет финансового рынка настаивает на необоснованности взимания платы за маркировку звонков с банков.

«Такой способ распределения расходов на выполнение указанной в законе функции не очень честный, если даже не сказать совсем незаконный. Способ покрытия расходов – это твое личное предпринимательское дело. Использовать для этого обязанность, установленную законодателем, нельзя. Мы ровно на это обратили внимание ФАС. Также мы акцентировали отдельное внимание на том, что угроза операторов связи о блокировке в случае неоплаты маркировки, тоже не основана на законе, поскольку это не относится к услугам связи. Очень странно, что ФАС недостаточно углубилась в соответствующую норму законодательства с тем, чтобы дать точную квалификацию происходящего», - отметил глава НСФР.

Он также озвучил истинную стоимость маркировки звонков.

«Всем понятно, что услуги по маркировке звонков не стоят ни 30, ни 25, ни даже 10 копеек. По расчетам крупных банков цена этой услуги - в районе максимум одной копейки за звонок. При этом операторы связи даже не особо скрываясь, говорят о том, что они компенсируют иные расходы, которые несут на антифроде, проверке номеров, на блокировках», - уточнил Емелин.

При этом стороны всё же пришли к компромиссу.

«В итоге всё решилось заключением соглашений между операторами связи и крупнейшими банками на пакетной основе, а не позвонковой. Речь идет об оплате больших пакетов без лимитов за определенный период при конкретной цене. При примерном расчете можно с уверенностью сказать, что цена итогового одного звонка окажется гораздо меньше той, которая публично выдвигалась операторами», - рассказал собеседник НСН.

Такая ситуация, по его словам, заставляет крупнейшие банки заводить собственных операторов мобильной связи.