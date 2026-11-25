Плата за воздух: Банки объяснили несогласие с блокировкой звонков без маркировки
Речь идет о косвенном налоге, который в итоге ляжет на конечного потребителя, заявили НСН в Национальном совете финансового рынка.
Решение Федеральной антимонопольной службы признать законной блокировку вызовов без маркировки вызывает удивление, заявил в комментарии НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Ранее НСФР обратился в ФАС с просьбой признать незаконным ограничение звонков банков в адрес клиентов из-за отсутствия маркировки. Банкиры посчитали, что такие действия операторов связи имеют «признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке».
ФАС признала блокировку вызовов без маркировки законной, следует из ответа на обращение НСФР. Ведомство сослалось на требования закона «О связи», а также постановление правительства, которые утверждают порядок маркировки. Изначально операторы «большой четверки» требовали в среднем 30 копеек за маркировку вызова.
«Эта тема затрагивает абсолютно все отрасли, которые активно взаимодействуют со своими потребителями. Маркетплейс, служба доставки, те, кто оказывает мелкие услуги, все они оказались в равной степени обложены косвенным налогом, который в итоге взимается с конечного потребителя. Все мы заплатили операторам связи за воздух, в общем-то , потому что никакой дополнительной услуги не получаем. В законе о связи написано, что маркировать звонки обязаны операторы, ни о какой плате за это речи не идет», - отметил собеседник НСН.
Национальный совет финансового рынка настаивает на необоснованности взимания платы за маркировку звонков с банков.
«Такой способ распределения расходов на выполнение указанной в законе функции не очень честный, если даже не сказать совсем незаконный. Способ покрытия расходов – это твое личное предпринимательское дело. Использовать для этого обязанность, установленную законодателем, нельзя. Мы ровно на это обратили внимание ФАС. Также мы акцентировали отдельное внимание на том, что угроза операторов связи о блокировке в случае неоплаты маркировки, тоже не основана на законе, поскольку это не относится к услугам связи. Очень странно, что ФАС недостаточно углубилась в соответствующую норму законодательства с тем, чтобы дать точную квалификацию происходящего», - отметил глава НСФР.
Он также озвучил истинную стоимость маркировки звонков.
«Всем понятно, что услуги по маркировке звонков не стоят ни 30, ни 25, ни даже 10 копеек. По расчетам крупных банков цена этой услуги - в районе максимум одной копейки за звонок. При этом операторы связи даже не особо скрываясь, говорят о том, что они компенсируют иные расходы, которые несут на антифроде, проверке номеров, на блокировках», - уточнил Емелин.
При этом стороны всё же пришли к компромиссу.
«В итоге всё решилось заключением соглашений между операторами связи и крупнейшими банками на пакетной основе, а не позвонковой. Речь идет об оплате больших пакетов без лимитов за определенный период при конкретной цене. При примерном расчете можно с уверенностью сказать, что цена итогового одного звонка окажется гораздо меньше той, которая публично выдвигалась операторами», - рассказал собеседник НСН.
Такая ситуация, по его словам, заставляет крупнейшие банки заводить собственных операторов мобильной связи.
«Это общий тренд на то, чтобы финансовая отрасль имела стабильность, предсказуемый по цене канал взаимодействия с клиентами, в том числе с должниками. Дальнейшее развитие ситуации видится в очевидном сокращении количества вызовов, сокращении взаимодействия с клиентами исключительно из экономических соображений», - заключил Андрей Емелин.
Он оценил расходы банковской системы на маркировку не менее чем в 3,5 млрд рублей в год. Как отметил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский, звонки по коммерческим вопросам для банков менее выгодны, нежели другие каналы распространения рекламной информации.
Требования об обязательной маркировке вызовов от юридических лиц вступили в сиу с 1 сентября 2025 года в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. Абоненты могут видеть на экране смартфона название звонящей организации.
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