Военный эксперт Колесник спрогнозировал усиление боевых действий зимой
Зимой российские войска продолжат наступление в зоне спецоперации, а интенсивность боевых действий и ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины будет возрастать. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» представил военэксперт Андрей Колесник.
По его оценке, ВС РФ усилят огневое воздействие на подразделения ВСУ, а также объекты энергетики, логистики и военно-промышленного комплекса. Собеседник добавил, что удары по этим целям будут продолжаться планомерно.
Также Колесник напомнил о важности сохранения боеспособности российских войск и нанесения максимального ущерба противнику. По его словам, Кремль не раз предлагал варианты мирного урегулирования на различных уровнях, в том числе международном, но инициативы не привели к должному результату.
Недавно председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с НСН предупредил о повышении градуса конфликта на Украине.
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