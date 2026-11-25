По его оценке, ВС РФ усилят огневое воздействие на подразделения ВСУ, а также объекты энергетики, логистики и военно-промышленного комплекса. Собеседник добавил, что удары по этим целям будут продолжаться планомерно.



Также Колесник напомнил о важности сохранения боеспособности российских войск и нанесения максимального ущерба противнику. По его словам, Кремль не раз предлагал варианты мирного урегулирования на различных уровнях, в том числе международном, но инициативы не привели к должному результату.



Недавно председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с НСН предупредил о повышении градуса конфликта на Украине.

