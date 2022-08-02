Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины «Газпрому»
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после решения Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток» российскому «Газпрому». Об этом пишет The Globe and Mail.
Ранее Канада вернула российскому концерну агрегат, находившийся на ремонте в североамериканской стране. До этого в Оттаве отказывались передать турбину «Газпрому» из-за санкций. Трюдо после решения о возврате агрегата подвергся критике, отмечает телеканал «360».
«Критика Трюдо и его правительства мне кажется безосновательной. Решение отправить турбину не является услугой "Газпрому"», — заявил Шольц.
Политик подчеркнул, что решение Канады вернуть турбину показало солидарность страны с ФРГ и Европой, пишет RT. Канцлер добавил, что этот шаг не позволил «Газпрому» сократить или остановить поставки газа «под предлогом неких чрезвычайных обстоятельств».
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