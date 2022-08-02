Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины «Газпрому»

Ранее Канада вернула российскому концерну агрегат, находившийся на ремонте в североамериканской стране. До этого в Оттаве отказывались передать турбину «Газпрому» из-за санкций. Трюдо после решения о возврате агрегата подвергся критике, отмечает телеканал «360».

«Критика Трюдо и его правительства мне кажется безосновательной. Решение отправить турбину не является услугой "Газпрому"», — заявил Шольц.

Политик подчеркнул, что решение Канады вернуть турбину показало солидарность страны с ФРГ и Европой, пишет RT. Канцлер добавил, что этот шаг не позволил «Газпрому» сократить или остановить поставки газа «под предлогом неких чрезвычайных обстоятельств».

