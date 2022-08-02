Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины «Газпрому»

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после решения Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток» российскому «Газпрому». Об этом пишет The Globe and Mail.

«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»

Ранее Канада вернула российскому концерну агрегат, находившийся на ремонте в североамериканской стране. До этого в Оттаве отказывались передать турбину «Газпрому» из-за санкций. Трюдо после решения о возврате агрегата подвергся критике, отмечает телеканал «360».

«Критика Трюдо и его правительства мне кажется безосновательной. Решение отправить турбину не является услугой "Газпрому"», — заявил Шольц.

Политик подчеркнул, что решение Канады вернуть турбину показало солидарность страны с ФРГ и Европой, пишет RT. Канцлер добавил, что этот шаг не позволил «Газпрому» сократить или остановить поставки газа «под предлогом неких чрезвычайных обстоятельств».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазпромСеверный ПотокКанадаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры