Продюсер Евгений Бабич рассказал НСН, почему Макан (настоящее имя - Андрей Косолапов) замахнулся сразу на 43 концерта, а управляющий партнёр концертной компании КИТ Алексей Полихун объяснил, как на всплеск интереса к музыканту повлияла служба в армии.

Рэпер Макан может заработать полмиллиарда рублей за свой первый тур после окончания воинской службы, пишет Shot. По его данным, билеты на грядущие шоу уже скупаются. Так, на первый из них, который пройдет в Смоленске 1 декабря, выкуплено около 2 тысяч билетов из 2,6 тысячи. Только на этому шоу рэпер может заработать 7 млн рублей. В Подольске скупили уже 5 тысяч билетов. Всего у исполнителя запланировано 43 концерта. Свыше 500 млн рублей, как пишет канал, Макан сможет выручить, если на всех из намеченных площадках будет солдаут. По словам Бабича, спрос связан с тем, что публика заждалась исполнителя.

«У артиста был перерыв, публика заждалась и рада его вновь увидеть. Так что все логично. Что касается суммы, то это хороший, крепкий уровень. Ему ещё далеко до “Руки вверх!”, но он уже не клубный артист», – сказал Бабич.

В свою очередь управляющий партнёр концертной компании КИТ Алексей Полихун в беседе с НСН объяснил, что повышенный интерес к Макану обусловлен целым рядом факторов.