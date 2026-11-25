«Оценили поступок!»: Как Макан прогрел публику еще до демобилизации
Рэпер Макан уже не клубный артист, и сумма в 500 млн рублей за тур – это хороший уровень, сказал НСН Евгений Бабич.
Продюсер Евгений Бабич рассказал НСН, почему Макан (настоящее имя - Андрей Косолапов) замахнулся сразу на 43 концерта, а управляющий партнёр концертной компании КИТ Алексей Полихун объяснил, как на всплеск интереса к музыканту повлияла служба в армии.
Рэпер Макан может заработать полмиллиарда рублей за свой первый тур после окончания воинской службы, пишет Shot. По его данным, билеты на грядущие шоу уже скупаются. Так, на первый из них, который пройдет в Смоленске 1 декабря, выкуплено около 2 тысяч билетов из 2,6 тысячи. Только на этому шоу рэпер может заработать 7 млн рублей. В Подольске скупили уже 5 тысяч билетов. Всего у исполнителя запланировано 43 концерта. Свыше 500 млн рублей, как пишет канал, Макан сможет выручить, если на всех из намеченных площадках будет солдаут. По словам Бабича, спрос связан с тем, что публика заждалась исполнителя.
«У артиста был перерыв, публика заждалась и рада его вновь увидеть. Так что все логично. Что касается суммы, то это хороший, крепкий уровень. Ему ещё далеко до “Руки вверх!”, но он уже не клубный артист», – сказал Бабич.
В свою очередь управляющий партнёр концертной компании КИТ Алексей Полихун в беседе с НСН объяснил, что повышенный интерес к Макану обусловлен целым рядом факторов.
«Макан в принципе интересный артист. Он делает честную, настоящую музыку. Его треки хорошего качества. Он незаурядная личность и харизматичный человек. Артистами просто так не становятся. Он начал собирать большие площадки еще до того, как пошел отдать долг Родине. И ещё на тот момент он успел заслужить уважение людей. А поскольку мы очень верим, любим и рады тому, какая наша страна в принципе, для нас является большим подвигом и достижением, когда человек подкрепляет свою любовь к стране конкретными действиями. Наши люди правильно ориентированы, и это очень ценно для них», – сказал Полихун.
По его словам, своим ухом в армию рэпер заслужил ещё большее уважение слушателей.
«Артист как человек проявил себя в таком важном действии для страны, плюс его работа и треки никуда не делись, они остались вместе с ним. И у людей есть желание соприкоснуться со своим кумиром, который заслужил ещё большее уважение. Мне кажется, это связано не только с тем, что его дождалась публика, но и тем, что люди оценили его поступок. Они хотят увидеть и соприкоснуться с потрясающим удивительным человеком и ждут этого события», – добавил Полихун.
В мае 2026 года свою службу в армии завершил актер Глеб Калюжный. Свой долг Родине он отдавал в элитном Семеновском полку. Ранее Калюжный рассказал НСН, что воинская служба научила его ценить простые радости.
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