Дефицитная вакцинация. В России растет число инфицированных и желающих привиться

В России за сутки подтвердили коронавирус у 21 665 человек. Такое количество инфицированных регистрируют впервые с января 2021 года, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что с 21 января, когда зафиксировали 21 887 новых случаев инфекции за сутки, сегодняшние цифры стали новым максимумом.

При этом растет число регионов, где приостанавливают массовую вакцинацию против коронавируса из-за повышенного спроса, который возник из-за новых ограничений для не вакцинированных: в Удмуртии, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По данным СМИ, заканчиваются запасы препарата и в Санкт-Петербурге.