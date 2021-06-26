Дефицитная вакцинация. В России растет число инфицированных и желающих привиться
В России за сутки подтвердили коронавирус у 21 665 человек. Такое количество инфицированных регистрируют впервые с января 2021 года, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что с 21 января, когда зафиксировали 21 887 новых случаев инфекции за сутки, сегодняшние цифры стали новым максимумом.
При этом растет число регионов, где приостанавливают массовую вакцинацию против коронавируса из-за повышенного спроса, который возник из-за новых ограничений для не вакцинированных: в Удмуртии, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По данным СМИ, заканчиваются запасы препарата и в Санкт-Петербурге.
По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, Минпром планирует до конца года выпустить порядка 30 миллионов доз вакцины. Исходя из этих цифр, привить все взрослое население страны российскими вакцинами можно будет в течение 2-2,5 лет.
На всеобщую вакцинацию взрослого населения России понадобится больше двух лет, заявил Дмитриев «Радиоточке НСН».
«Что касается всеобщей вакцинации, надо понять, чем мы вакцинируем и какова итоговая цель. Ведь то, что происходит в Москве, это сумасшествие. Я имею в виду не бум вакцинирования, а то, что, например, если ты привился за рубежом, тебе давать QR-код не будут, поскольку вакцина в России не зарегистрирована. И тут возникает вопрос, какую мы ставим цель – достичь коллективного иммунитета или продать свою вакцину?» - недоумевает Дмитриев.
Молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов считает, что мутации «индийского» штамма коронавируса приведет к появлению особого «российского» штамма COVID. Поэтому в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал «вакцинироваться тем, что есть» от индийского штамма.
«Это возможно в частности потому, что у нас очень мало вакцинированных. В этих условиях большое количество вариантов вируса может возникать при инфекции не вакцинированных людей. Различные варианты могут затем пытаться заражать вакцинированных, скажем так, оттачивать свое мастерство. А потом они обратно будут переходить на невакцинированных людей. Будет такой пинг-понг, циркулярный процесс, в результате которого отберутся новые, более приспособленные формы вируса. Если бы у нас все люди были вакцинированы, то процесс бы прекратился в самом зародыше», - объяснил Северинов.
Ранее директор «Левада-Центра» (признан иностранным агентом на территории РФ) Денис Волков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, по его данным 60% россиян относятся к вакцинированию с недоверием.
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