Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 60 беспилотников ВСУ над российской территорией. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи 1 июля... уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.

По данным военного ведомства, 17 дронов сбили над Крымом, 16 – над Ростовской областью, 11 – над Азовским морем, еще пять – над Курской областью. Кроме того, четыре БПЛА ликвидировали в Саратовской области, два – в Белгородской, по одному – в Воронежской и Орловской областях. Еще три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря,

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за атаки БПЛА были выбиты окна в многоквартирном доме, также получили повреждения автомобили, пишет Ura.ru.

