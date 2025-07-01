Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 60 беспилотников ВСУ над российской территорией. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи 1 июля... уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.
По данным военного ведомства, 17 дронов сбили над Крымом, 16 – над Ростовской областью, 11 – над Азовским морем, еще пять – над Курской областью. Кроме того, четыре БПЛА ликвидировали в Саратовской области, два – в Белгородской, по одному – в Воронежской и Орловской областях. Еще три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря,
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за атаки БПЛА были выбиты окна в многоквартирном доме, также получили повреждения автомобили, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских БПЛА
- Пасечник: Территорию ЛНР освободили на 100%
- СМИ: Иранская компания хочет выкупить Астраханский порт
- В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России
- Тегеран начал восстанавливать разрушенные ядерные объекты
- Хакеры грозят обнародовать украденные у окружения Трампа письма
- Опрос: Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ
- СМИ: Задержанные азербайджанцы могут быть причастны к гибели более 30 человек
- В Госдуме считают, что ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 13-15 процентов
- Депутат Рады считает, что необходимо свергнуть режим Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru