«Сначала - перепись!»: Кинолог поддержал обязательную регистрацию домашних животных
Перепись всех домашних и уличных животных – это путь к цивилизованному отношению к питомцам, заявил НСН кинолог Григорий Манев.
Обязательная регистрация домашних животных приведет к более ответственному отношению граждан к питомцам, а также к снижению рисков распространения бешенства, заявил НСН ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев.
Обязательную регистрацию домашних животных предложила ввести Российская кинологическая федерация. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина, заявил РИА Новости президент объединения Владимир Голубев.
«Сделать это не просто необходимо, а давно назрело. Прежде чем принимать какие-то решения, которые будут связаны с дальнейшими шагами, нужно провести перепись собачьего-кошачьего населения. Мы должны четко понимать, сколько вообще домашних животных сейчас проживает в России. Это также может снизить риск заражения бешенством, потому что очень многие владельцы до сих пор не прививают своих питомцев, а в нашей стране с точки зрения бешенства не очень хорошая ситуация. Ну и если человек будет официально владеть собакой или кошкой, то он будет нести за нее ответственность, в том числе перед законом, это очень важно», - считает Манев.
Перепись абсолютно всех животных в населенных пунктах – это первый шаг к регулированию проблемы домашних животных и тех их них, кто оказался на улице.
«Здесь нужно продумать механизм, как это все будет выглядеть. Животное, которое не зарегистрировано, с одной стороны, не принадлежит никому, с другой стороны, никому принадлежать не может. То же самое с так называемыми бездомными или уличными собаками. Эти животные должны принадлежать либо городу, либо какому-то населенному пункту, потому что бесхозным животное быть не может. Это опять же большой вопрос, как регулировать все это, кто за этим будет следить, но это уже дальнейшие шаги, а нужно с чего-то начинать, и это начинание правильное», - сказал специалист.
В конце сеньяря в Госдуму поступил межфракционный законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. В России давно необходима обязательная регистрация домашних животных, но правительство уже несколько раз не поддерживало законопроект, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с НСН.
