Обязательная регистрация домашних животных приведет к более ответственному отношению граждан к питомцам, а также к снижению рисков распространения бешенства, заявил НСН ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев.

Обязательную регистрацию домашних животных предложила ввести Российская кинологическая федерация. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина, заявил РИА Новости президент объединения Владимир Голубев.