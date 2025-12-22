Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах

Рост рождаемости зарегистрировали почти в 30 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В 26 регионах отмечается рост рождаемости», - цитирует зампреда правительства РИА Новости.

По словам Голиковой, лидерами по этому показателю стали Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ. Кроме того, растет рождаемость в Мордовии, Ленинградской и Калининградской областях.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1, пишет «Свободная пресса».

