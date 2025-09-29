В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных

В Госдуму поступил межфракционный законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Полномочия по утверждению перечня предлагается передать правительству РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Инициатива предполагает внесение поправок в закон № 498-ФЗ. Маркировка позволит идентифицировать питомцев и их владельцев, облегчить поиск пропавших животных, выявлять источники заболеваний, а также привлекать хозяев к ответственности в случае причинения вреда людям или имуществу.

Отмечается, что владельцы смогут самостоятельно выбирать способ маркировки в рамках ветеринарных правил: визуальные средства (ошейники, бирки), электронные или комбинированные, включая микрочипы.

По словам первого замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева, главная цель законопроекта — закрепить ответственность владельцев за питомцев. Он подчеркнул, что регистрация животных упростит контроль, поможет бороться с инфекциями и сделает невозможным безнаказанное оставление питомцев на улице, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
