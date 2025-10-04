Доктор ветеринарных наук назвала способы сокращения числа бездомных животных

4 октября отмечают Всемирный день животных. Согласно данным Всероссийской переписи бездомных животных 2025 года, сейчас в России примерно 3,6 млн собак и кошек не имеют хозяев. По словам Онуфриенко, показатели могли бы сократиться, если бы люди не вели себя безответственно.

«Статистика показывает тенденцию к снижению популяции бездомных питомцев, но темпы могли бы быть и выше, если бы владельцы придерживались простых правил. Основной причиной бездомности животных является безответственное отношение. Например, тревожащие данные переписи говорят о том, что до 98% тех, кто сейчас не имеют дома, раньше жили в семьях или же являются "отказниками" — нежелательным потомством, от которого просто избавились. Повлиять на эти цифры и сократить появление щенков и котят на улицах поможет своевременная стерилизация, если разведение питомца не планируется», - рассказала она.