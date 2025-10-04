Доктор ветеринарных наук назвала способы сокращения числа бездомных животных

Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко в эфире НСН сообщила, что в стране до 98% бездомных животных — либо нежелательное потомство питомцев, либо те, кто раньше жил в семьях. 

Сокращению числа бездомных животных в России может способствовать повышение уровня ответственности людей, чипирование питомцев, контроль за ними на прогулке и помощь приютам. Об этом в беседе с НСН заявила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

4 октября отмечают Всемирный день животных. Согласно данным Всероссийской переписи бездомных животных 2025 года, сейчас в России примерно 3,6 млн собак и кошек не имеют хозяев. По словам Онуфриенко, показатели могли бы сократиться, если бы люди не вели себя безответственно.

«Статистика показывает тенденцию к снижению популяции бездомных питомцев, но темпы могли бы быть и выше, если бы владельцы придерживались простых правил. Основной причиной бездомности животных является безответственное отношение. Например, тревожащие данные переписи говорят о том, что до 98% тех, кто сейчас не имеют дома, раньше жили в семьях или же являются "отказниками" — нежелательным потомством, от которого просто избавились. Повлиять на эти цифры и сократить появление щенков и котят на улицах поможет своевременная стерилизация, если разведение питомца не планируется», - рассказала она.

При этом эксперт подчеркнула важность чипирования и контроля за животным во время прогулок.

«Если питомец потеряется, установленный чип поможет найти хозяина: отсканировать чип можно в ветеринарной клинике, придя туда с "найденышем". А чтобы не допускать таких ситуаций вообще, следует забыть о самовыгуле и ходить с питомцем только на поводке или шлейке», - посоветовала Онуфриенко.

Между тем, она считает, что не менее важным аспектом является и благотворительность, направленная на приюты. По словам специалиста, получая помощь, они могут продолжать работать, давая своим подопечным возможность дождаться своего человека и подготовиться к будущей жизни в семье.

«Поддержка приютов не обязательно должна быть финансовой. Например, там часто не хватает людей для того, чтобы погулять с собаками или вычесать кошек. Для этого достаточно приехать и уделить пару часов волонтерству. Соблюдение всех этих маленьких правил в том числе поможет формировать культуру ответственного отношения к животным в обществе, поскольку такие глобальные изменения начинаются с каждого из нас», - заключила собеседница НСН.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

