В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных

Российская кинологическая федерация предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных в стране. Об этом рассказал президент объединения Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.

По его словам, принципиальная позиция организации включает несколько ключевых мер.

«Обязательная регистрация домашних животных. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина», - подчеркнул Голубев.

Также федерация предложила вести учет деятельности заводчиков, это необходимо для регулирования ответственного подхода к разведению и содержанию собак. Кроме того, в РКФ призвали вести образовательную и просветительскую работу по формированию принципов ответственного собаководства. Голубев подчеркнул важность такого образования для всех потенциальных владельцев животных.

Между тем в Госдуме предложили ввести страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных пород собак. В случае причинения вреда жизни или здоровью предусматриваются выплаты в размере до 1 млн рублей, пишет Ura.ru.

