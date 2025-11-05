В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных
Российская кинологическая федерация предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных в стране. Об этом рассказал президент объединения Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.
По его словам, принципиальная позиция организации включает несколько ключевых мер.
«Обязательная регистрация домашних животных. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина», - подчеркнул Голубев.
Также федерация предложила вести учет деятельности заводчиков, это необходимо для регулирования ответственного подхода к разведению и содержанию собак. Кроме того, в РКФ призвали вести образовательную и просветительскую работу по формированию принципов ответственного собаководства. Голубев подчеркнул важность такого образования для всех потенциальных владельцев животных.
Между тем в Госдуме предложили ввести страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных пород собак. В случае причинения вреда жизни или здоровью предусматриваются выплаты в размере до 1 млн рублей, пишет Ura.ru.
