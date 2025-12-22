Хакеры постоянно охотятся за данными госсектора, так как они самые интересные и дорогие. А работники госсектора не имеют мотивации защищать данные. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Лидером по числу утечек данных в 2025 году стал госсектор: из государственных организаций было слито более 105 миллионов строк данных с записями о пользователях и компаниях. Такие показатели обусловлены политической мотивацией хакеров, а также низким уровнем кибербезопасности многих организаций из-за халатности сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсант». Раевский согласился с таким мнением.