Утечку данных россиян объяснили низкой мотивацией чиновников

Работники государственных структур не заинтересованы в поддержании кибербезопасности, заявил НСН Алексей Раевский.

Хакеры постоянно охотятся за данными госсектора, так как они самые интересные и дорогие. А работники госсектора не имеют мотивации защищать данные. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Лидером по числу утечек данных в 2025 году стал госсектор: из государственных организаций было слито более 105 миллионов строк данных с записями о пользователях и компаниях. Такие показатели обусловлены политической мотивацией хакеров, а также низким уровнем кибербезопасности многих организаций из-за халатности сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсант». Раевский согласился с таким мнением.

«В госструктурах находятся наиболее интересные данные, потому что сейчас законодательство в России такое, что практически любая коммерческая структура обязана все свои данные предоставлять какой-либо госструктуре. Это касается приложений такси, сотовых операторов, данных о налогах и так далее. Поэтому наибольшей популярностью среди взломщиков пользуются “вкусные ресурсы”, на которых можно хорошо поживиться. Можно согласиться и с тем, что в госструктурах мотивации у сотрудников и у руководства защищать данные особо нет. Для бизнеса — это большие страдания, так как клиенты могут начать смотреть в другую сторону. А какие претензии можно предъявить налоговой службе, если, допустим, из нее произойдет утечка или службе судебных приставов? К тому же, специалистов по кибербезопасности недостаточно. Нужен комплексный подход обучения, начиная с государственной политики и заканчивая каждым конкретным специалистом», — указал он.

Раевский также дал совет, что поможет усилить кибербезопасность.

«Процент утечек можно снизить, если финансировать безопасность. Если огород не поливать, то там ничего и расти не будет. Так и здесь — пока данная сфера находится вне пределов внимания, то и там наивно ждать каких-то успехов. Вложения ничего не гарантируют, но это является необходимым условием. А чтобы они эффективно сработали, нужно, чтобы государство проявляло интерес. Вот частные компании теперь должны заплатить штраф в размере процентов от выручки, если допустят утечку данных. А с ведомствами что делать? Они будут должны заплатить деньги из одного бюджета в другой? Это несерьезно», — указал он.

Ранее Раевский объяснил НСН, почему страхование от утечек персональных данных будет выгодно компаниям.

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КиберпреступностьКибербезопасностьУтечкаХакеры

