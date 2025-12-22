Утечку данных россиян объяснили низкой мотивацией чиновников
Работники государственных структур не заинтересованы в поддержании кибербезопасности, заявил НСН Алексей Раевский.
Хакеры постоянно охотятся за данными госсектора, так как они самые интересные и дорогие. А работники госсектора не имеют мотивации защищать данные. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Лидером по числу утечек данных в 2025 году стал госсектор: из государственных организаций было слито более 105 миллионов строк данных с записями о пользователях и компаниях. Такие показатели обусловлены политической мотивацией хакеров, а также низким уровнем кибербезопасности многих организаций из-за халатности сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсант». Раевский согласился с таким мнением.
«В госструктурах находятся наиболее интересные данные, потому что сейчас законодательство в России такое, что практически любая коммерческая структура обязана все свои данные предоставлять какой-либо госструктуре. Это касается приложений такси, сотовых операторов, данных о налогах и так далее. Поэтому наибольшей популярностью среди взломщиков пользуются “вкусные ресурсы”, на которых можно хорошо поживиться. Можно согласиться и с тем, что в госструктурах мотивации у сотрудников и у руководства защищать данные особо нет. Для бизнеса — это большие страдания, так как клиенты могут начать смотреть в другую сторону. А какие претензии можно предъявить налоговой службе, если, допустим, из нее произойдет утечка или службе судебных приставов? К тому же, специалистов по кибербезопасности недостаточно. Нужен комплексный подход обучения, начиная с государственной политики и заканчивая каждым конкретным специалистом», — указал он.
Раевский также дал совет, что поможет усилить кибербезопасность.
«Процент утечек можно снизить, если финансировать безопасность. Если огород не поливать, то там ничего и расти не будет. Так и здесь — пока данная сфера находится вне пределов внимания, то и там наивно ждать каких-то успехов. Вложения ничего не гарантируют, но это является необходимым условием. А чтобы они эффективно сработали, нужно, чтобы государство проявляло интерес. Вот частные компании теперь должны заплатить штраф в размере процентов от выручки, если допустят утечку данных. А с ведомствами что делать? Они будут должны заплатить деньги из одного бюджета в другой? Это несерьезно», — указал он.
Ранее Раевский объяснил НСН, почему страхование от утечек персональных данных будет выгодно компаниям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семейный психолог назвала способы укрепления брака
- Чувствительный удар: Вспышка птичьего гриппа потянет вверх цены на яйца
- Спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию
- Из конфронтации в компромисс: Первый кризис в браке наступает через год-полтора
- Уганда намерена постепенно отменить визы для российских туристов
- Утечку данных россиян объяснили низкой мотивацией чиновников
- Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах
- Переплата 100%: Спонтанные путешествия назвали неразумной тратой денег
- Не меркантильность: Почему женщины чаще мужчин подают на развод
- В российских вузах планируют сократить около 45 тысяч платных мест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru