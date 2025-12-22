Спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию

Новый спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри подтвердил намерение Вашингтона сделать остров своей частью. Об этом он заявил в соцсети Х.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении Лэндри, занимавшего пост губернатора Луизианы, спецпосланником по Гренландии.

Чиновник поблагодарил главу государства за назначение.

«Это честь служить вам на такой добровольной позиции, чтобы сделать Гренландию частью США», - указал Лэндри.

Ранее Трамп заявил, что США получат Гренландию, и у страны есть шансы «сделать это без военной силы».


