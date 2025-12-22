Уганда намерена постепенно отменить визы для российских туристов

Уганда рассмотрит возможность отмены виз для туристов из России. Об этом сообщил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД республики Джон Леонард Мугерва.

Дипломат ответил утвердительно на вопрос о возможной отмене виз в будущем для россиян с обычными паспортами.

«Мы считаем, что в дальнейшем мы найдем способы упростить визовый режим для россиян, приезжающих в Уганду», - рассказал Мугерва в беседе с ТАСС.

Как отметил дипломат, сейчас визы оформляются онлайн и выдаются в течение двух дней, но Уганда рассмотрит возможность отмены визового режима.

Между тем вступило в силу межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Иордании.

