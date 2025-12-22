Уганда намерена постепенно отменить визы для российских туристов
Уганда рассмотрит возможность отмены виз для туристов из России. Об этом сообщил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД республики Джон Леонард Мугерва.
Дипломат ответил утвердительно на вопрос о возможной отмене виз в будущем для россиян с обычными паспортами.
«Мы считаем, что в дальнейшем мы найдем способы упростить визовый режим для россиян, приезжающих в Уганду», - рассказал Мугерва в беседе с ТАСС.
Как отметил дипломат, сейчас визы оформляются онлайн и выдаются в течение двух дней, но Уганда рассмотрит возможность отмены визового режима.
Между тем вступило в силу межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Иордании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию
- Из конфронтации в компромисс: Первый кризис в браке наступает через год-полтора
- Уганда намерена постепенно отменить визы для российских туристов
- Утечку данных россиян объяснили низкой мотивацией чиновников
- Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах
- Переплата 100%: Спонтанные путешествия назвали неразумной тратой денег
- Не меркантильность: Почему женщины чаще мужчин подают на развод
- В российских вузах планируют сократить около 45 тысяч платных мест
- В России почти 12 млн человек прошли репродуктивную диспансеризацию
- Юрист связала рост браков в России с проведением СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru