Спонтанные поездки - это неразумная трата денег, так как билеты на поезд, авиабилеты и отели к дате поездки могут подорожать на 100%, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Российский рынок путешествий смещается в сторону спонтанных поездок, пишут «Известия» со ссылкой на участников туротрасли. Отмечается, что объем last minute броней растет второй год подряд — всё больше туристов отказываются от планирования путешествий заранее и резервируют отели за три–пять дней до поездки. В заграничных поездках статистика несколько отличается, так как путешественники всё же стремятся определиться с направлением немного заранее. Мкртчян опроверг эту информацию.