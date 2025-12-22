Переплата 100%: Спонтанные путешествия назвали неразумной тратой денег
Спонтанные поездки в России есть, но 99% из них - это поездки на собственном автомобиле, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Спонтанные поездки - это неразумная трата денег, так как билеты на поезд, авиабилеты и отели к дате поездки могут подорожать на 100%, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Российский рынок путешествий смещается в сторону спонтанных поездок, пишут «Известия» со ссылкой на участников туротрасли. Отмечается, что объем last minute броней растет второй год подряд — всё больше туристов отказываются от планирования путешествий заранее и резервируют отели за три–пять дней до поездки. В заграничных поездках статистика несколько отличается, так как путешественники всё же стремятся определиться с направлением немного заранее. Мкртчян опроверг эту информацию.
«Спонтанные поездки себе позволяют только люди, которые не считают деньги, это 3-5% россиян. Если зарплата от миллиона в месяц, то можно и спонтанно поехать. А в целом люди экономят и считают каждый рубль. Что такое спонтанные поездки? Это неразумная трата денег. Попробуйте спонтанно купить билет на тот же «Сапсан», вы получите цены в два раза выше. Это касается любых поездов на юг и в места массовых курортов. Самые недорогие билеты на поезд на старте – за 90 суток до поездки. Обычное купе на старте стоит шесть тысяч рублей, а потом уже девять тысяч. То же самое касается авиабилетов. Почти все отели, включая горнолыжные направления, продавались на 30-100% дешевле в июне, чем сейчас. Отель в четыре звезды на 2 января в Красной Поляне сейчас мы продаем за 25 тысяч рублей, этот же отель в июне стоил 12 тысяч рублей. Подорожание на 100%», - рассказал он.
Мкртчян отметил, что спонтанные поездки характерны для путешественников на автомобиле, а «обычные» туристы уже бронируют летние туры в Сочи, Крыму и Анапе.
«Спонтанные поездки есть, но 99% из них - это поездки на собственном автомобиле, максимум 1000 километров от дома. И чаще всего это не самые массовые места, не Суздаль, где нет уже отелей к этому времени, а где-то на окраине Владимира и так далее. Сейчас в декабре у нас туристы уже бронируют июль-сентябрь в Крыму, Сочи и даже Анапе. Почти все уверены, что Роспотребнадзор в конце зимы откроет пляжи Анапы для купания. То, что сейчас ты забронируешь за семь-восемь тысяч рублей в сутки, будет стоить уже 15. Экономия составляет 100%», - отметил он.
С ним согласился вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Он добавил, что иногда туристы все-таки готовы куда-то спонтанно уехать.
«Я не знаю, откуда информация именно о росте числа таких бронирований. У нас сейчас глубина бронирования, наоборот, увеличивается. В последнее время именно такая тенденция, потому что люди планируют путешествие заранее, стараются оптимизировать бюджет. На стадиях раннего бронирования и акциях предварительных продаж цены могут быть ниже. Спонтанные путешествия все равно есть, даже в условиях отсутствия горящих туров туристы на короткие поездки могут выбрать путешествие буквально накануне. Это тоже связано со специальными предложениями или небольшими расстояниями запланированного путешествия. Что касается внутренних путешествий, здесь глубина бронирования существенно ниже, чем в выездных направлениях», - добавил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что раньше отдых за границей в новогодние праздники был дороже, но из-за падения курса доллара он стал доступнее, чем отели в Сочи. Так, за ночь в них можно отдать по 40-50 тысяч рублей.
