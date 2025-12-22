Делягин призвал создать аналог Call of Duty с антагонистами-украинцами
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил создать в России патриотический аналог игры Call of Duty, где можно будет стрелять по украинцам, европейцам и американцам. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на письмо парламентария в Минцифры.
Делягин призвал ведомство разработать программу создания отечественного шутера «ААА»-класса с протагонистом-русским военным или сотрудником спецслужб и «антагонистами и мишенями — представителями недружественных стран (Украины, Великобритании, США, Франции и других)». Депутат указал, что создание подобной игры - сложная и дорогостоящая работа, создание каждой части Call of Duty стоит «сотни миллионов долларов». Разработчики в РФ вряд ли смогут реализовать подобный проект без дополнительной поддержки.
«В качестве мер вероятной поддержки для гипотетических участников проекта прошу Вас рассмотреть целесообразность льготного кредитования разработки и продвижения игры (как на российском, так и на зарубежных рынках), а также введения для них отдельных налоговых льгот, например освобождения от НДС», — говорится в обращении Делягина.
Как отметил депутат, недружественные государства используют видеоигры для распространения «русофобской пропаганды». В связи с этим создание российского аналога становится стратегически важной задачей для РФ.
Ранее Михаил Делягин призывал проверить серию игр Call of Duty: Modern Warfare на русофобию и запретить их к распространению.
