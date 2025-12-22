Высших офицеров Генерального штаба вооруженных сил РФ необходимо лучше охранять от иностранных разведок. Также стоит напомнить противникам, что жертвами могут стать не только россияне, рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.



Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался от полученных травм после подрыва в собственном автомобиле. Об этом сообщил Следственный комитет России. Уточняется, что следствие отрабатывает различные версии убийства, включая организацию преступления украинскими спецслужбами. Соболев отметил, что в теракте могут быть замешаны не только они.