Генерал Соболев обвинил британцев и немцев в убийстве члена Генштаба РФ
Западные спецслужбы совместно с Украиной подготовили теракт, заявил НСН Виктор Соболев.
Высших офицеров Генерального штаба вооруженных сил РФ необходимо лучше охранять от иностранных разведок. Также стоит напомнить противникам, что жертвами могут стать не только россияне, рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.
Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался от полученных травм после подрыва в собственном автомобиле. Об этом сообщил Следственный комитет России. Уточняется, что следствие отрабатывает различные версии убийства, включая организацию преступления украинскими спецслужбами. Соболев отметил, что в теракте могут быть замешаны не только они.
«Это возмущает до предела. Высшие офицеры Генерального штаба, начальники главных управлений, должны нормально охраняться. Я не думаю, что у начальника управления не было служебного транспорта. Как убили Игоря Кириллова (начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант, был убит 17 декабря 2024. - Прим. НСН) ? Он выходил из дома, но там заминировали самокат. Здесь и служебный транспорт не помог. Нужно было немедленно разобраться, кто этот самокат оставил и почему. Также с нашей стороны стоит дать противнику почувствовать, что не только он может уничтожать высших военных и политических руководителей. Необходимо усиливать работу ФСБ, которая ведется в отношении главного управления безопасности Украины. Я еще думаю, что не только украинская сторона может быть причастна, но и Великобритания, Германия, Франция», — подчеркнул он.
Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН пригрозил Европе ядерным ударом в ответ на хамство.
