COVID-19 может быть репетицией биологической войны. Готова ли Россия?
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как пандемия коронавируса проверяет систему здравоохранения на прочность.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса может быть репетицией биологической войны.
«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», - сказал Рошаль в интервью Forbes.
Он отметил, в Советском Союзе система биологической защиты была выстроена на высоком уровне. «Китайцы строили свою систему именно по этой модели. А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», - заявил врач.
Рошаль также похвалил эффективность системы здравоохранения Германии.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что коронавирус был создан искусственно.
«Обсуждалась тема преднамеренности этого вируса. Да, китайцы над SARS работали, к тому же там находится природный очаг, был MERS, это тоже коронавирусная инфекция. В 2015 году вместе с Гарвардом китайцы искусственно этот вирус воспроизвели. Но у мира нет возможности контролировать США, а их лаборатории есть почти во всех бывших советских республиках, кроме Прибалтики. Коронавирус вполне подходит для биологических атак. Я считаю, что все это гибридные войны. И реальная обстановка не соответствует тому, что пишут. Налицо все признаки информационного террора», - считает Онищенко.
В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а, возможно, жить с этой инфекцией придется вечно.
«Прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», - отметил Альштейн.
Тем временем государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил, что готов начать промышленное производство вакцины от COVID-19 в ноябре. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной, а вакцинация - плановой.
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович ранее рассказал в интервью НСН о первом российском препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково».
«Препарат, который бал разработан и отчасти доработан одним из резидентов «Сколково», дочкой компании «Химрар» - компанией «Кромис». Этот препарат стал первым, зарегистрированным в России, который помогает справляться с коронавирусной инфекцией, ускоряет лечение больных, и этим препаратом уже пользуются в российских клиниках. Какое-то время коронавирус никуда не денется и важнее всего его именно лечить. Вакцина может не появиться или не быть достаточно эффективной», - отметил Дворкович.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
851 тыс.+5 427 / сут.
Умерли
14 128+70 / сут.
Выздоровели
650 тыс.+3 649 / сут.
- Мантуров пообещал россиянам миллионы доз вакцины от коронавируса
- Польша потребовала от «Газпрома» $57 млн
- В Росгвардии рассказали о потасовке в парке Горького
- Юлия Тимошенко рассказала о «трагической ошибке» украинцев
- Россияне не смогут пополнять анонимные электронные кошельки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru