COVID-19 может быть репетицией биологической войны. Готова ли Россия?

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса может быть репетицией биологической войны.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», - сказал Рошаль в интервью Forbes.

Он отметил, в Советском Союзе система биологической защиты была выстроена на высоком уровне. «Китайцы строили свою систему именно по этой модели. А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», - заявил врач.

Рошаль также похвалил эффективность системы здравоохранения Германии.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что коронавирус был создан искусственно.

«Обсуждалась тема преднамеренности этого вируса. Да, китайцы над SARS работали, к тому же там находится природный очаг, был MERS, это тоже коронавирусная инфекция. В 2015 году вместе с Гарвардом китайцы искусственно этот вирус воспроизвели. Но у мира нет возможности контролировать США, а их лаборатории есть почти во всех бывших советских республиках, кроме Прибалтики. Коронавирус вполне подходит для биологических атак. Я считаю, что все это гибридные войны. И реальная обстановка не соответствует тому, что пишут. Налицо все признаки информационного террора», - считает Онищенко.