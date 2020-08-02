Власти дали объяснения росту числа заразившихся коронавирусом на Кубани

Жители Кубани перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию – такое объяснение дали власти в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Также увеличение отрицательной статистики объясняется увеличением объемов тестирования. Об этом сообщает местный оперштаб.

Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом на Кубани увеличивается с конца июля. В воскресенье установлен рекорд - зафиксировано 107 новых инфицированных за сутки.