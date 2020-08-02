Власти дали объяснения росту числа заразившихся коронавирусом на Кубани
Жители Кубани перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию – такое объяснение дали власти в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Также увеличение отрицательной статистики объясняется увеличением объемов тестирования. Об этом сообщает местный оперштаб.
Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом на Кубани увеличивается с конца июля. В воскресенье установлен рекорд - зафиксировано 107 новых инфицированных за сутки.
«После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты ... Стало проводиться больше лабораторных анализов. Только за последние сутки сделано 7794 тестов. Исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные», - прокомментировали увеличение числа заболевших в оперштабе.
Всего на Кубани зафиксировано 8472 случая с начала пандемии коронавируса. Выздоровели 7305 человек, погибли - 116, уточняют РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru