3.06.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция бывшего главного санитарного врача РФ, депутата Госдумы Геннадия Онищенко на тему: «Коронавирус: Необходимые меры и предварительные итоги»

На сегодняшний день, в России постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией коронавируса и статистика заражений вышла на плато. За последние сутки всего было выявлено 9 268 заболевших, при общем числе за всё время - 405 843.

В Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, среди которых открытие городских парков, непродовольственных магазинов и частичное снятие самоизоляции, позволяющее москвичам гулять по специальному графику, а также заниматься спортом по утрам на улице.



Эффективность принимаемых мер в столице и в стране в целом?

Российский опыт в сравнении с другими государствами, борющимися с пандемией?

Когда ситуация с короновирусом в России сойдет на нет?

Эффективность самоизоляции: как ее использовать в дальнейшей борьбе с инфекционными впышками?

Вторая волна пандемии и ее последствия?

Принудительная вакцинация от коронавируса? Все за и против.



Участник пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online (аккредитация не ведется)

﻿У журналистов есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) пресс-центр НСН готов предоставить итоговое видео с пресс-конференции)

