«Чрезвычайщина и задранная планка»: Трунов раскритиковал новый закон о фейках

От нового закона о наказании за распространение фейков в первую очередь пострадают журналисты, ведь у них получается много квалифицирующих признаков, а оценить степень последствий от их материалов слишком тяжело. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Ранее Госдума приняла законопроект о наказании за распространение фейков о ВС России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Трунов подчеркнул, что эта статья будет относиться к особо тяжким пунктам УК РФ.