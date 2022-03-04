«Чрезвычайщина и задранная планка»: Трунов раскритиковал новый закон о фейках
Адвокат Игорь Трунов считает, что максимальное наказание за распространение фейков в виде лишения свободы на 15 лет слишком сурово и завышено.
От нового закона о наказании за распространение фейков в первую очередь пострадают журналисты, ведь у них получается много квалифицирующих признаков, а оценить степень последствий от их материалов слишком тяжело. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Ранее Госдума приняла законопроект о наказании за распространение фейков о ВС России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Трунов подчеркнул, что эта статья будет относиться к особо тяжким пунктам УК РФ.
«Что в этом случае означает «заведомо ложная информация»? Кто знает достоверную информацию о ВС? Только ведомство. Поэтому вся остальная информация больше или меньше не является правдивой и полной. И вся информация о спецоперации на Украине является заведомо ложной. Получается, что любые СМИ, не принадлежащие ВС, дают ложную информацию. Поэтому, по сути, здесь получается запрет на освещение этой военной операции. Потому что квалифицирующий признак – получение журналистом зарплаты, образует корыстный мотив. Должность в СМИ – образует использование служебного положения. Это отдает такой чрезвычайщиной. Поправки в уголовное законодательство являются питательной средой для ЧП. Во многом это отголоски законодательства, которое регулировало ситуацию, связанную с пандемией. Но там максимальное наказание за распространение ложной информации было до пяти лет лишения свободы», - объяснил он.
При этом адвокат отметил, что тяжесть последствий от журналистских публикаций достаточно сложно оценить.
«Это слишком тяжкая статья, 15 лет лишения свободы за то, что журналист может ошибиться и неверно отразить информацию. Конечно, планка задрана кардинально высоко. Зависимость от тяжести последствий тоже виртуальная. Например, кто-то скажет, что разнервничался и попал в больницу после того, как прочитал статью в газете. Это будет квалифицирующим признаком для журналиста, который ее написал. Хотя отчасти разумное зерно есть. Например, если публикация вызвала массовые волнения: все начали массово что-то скупать или покидать страну», - отметил он.
В статье также есть пункт о наказании за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования. По мнению адвоката, «это словоблудие».
«Высказывание пацифистов: «Нет войне!» можно расценивать, как квалифицирующий признак? При желании да. Эта пробельность и обтекаемость фраз создает, прежде всего, опасность для СМИ. Этот закон не перекликается с законом о чрезвычайном положении. Но как с ним жить дальше? Операция закончится, а статья то останется. Мне кажется, что изменение уголовного кодекса раз и навсегда из-за одной ситуации – это неверная оценка», - заключил Трунов.
Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новый закон об уголовном наказании за распространение фейков имеет риск того, что журналистов будут сажать за ошибки или субъективное мнение. ССЫЛКА
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