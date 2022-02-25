«Ничего не потеряем!»: Пригожин пообещал сделать в России конкурс лучше «Евровидения»

Россия ничего не потеряет от исключения из «Евровидения», которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил ранее в пятницу, что Россия не сможет участвовать в «Евровидении-2022». В EBU связали это решение с обеспокоенностью «беспрецедентным кризисом» на Украине, отметив, что участие России нанесет «ущерб репутации» конкурса.