«Ничего не потеряем!»: Пригожин пообещал сделать в России конкурс лучше «Евровидения»

Организаторы «Евровидения» действуют по принципу «не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок», и давно пора остановить эту «вакханалию», возмутился продюсер.

Россия ничего не потеряет от исключения из «Евровидения», которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил ранее в пятницу, что Россия не сможет участвовать в «Евровидении-2022». В EBU связали это решение с обеспокоенностью «беспрецедентным кризисом» на Украине, отметив, что участие России нанесет «ущерб репутации» конкурса.

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«Я считаю, что Россия должна в одностороннем порядке вообще выйти из этого конкурса, и поверьте – мы ничего не потеряем. Я готов организовать в России конкурс лучше, чем «Евровидение». Поручите мне, и я это сделаю. Надо уважать право человека, а понятие демократии перечеркнуто, свобода слова давно забыта. «Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок!» Ну что вы счеты сводите на людях, которые ничего не решают? Это же безобразие, безумие просто! Все пытаются сделать из России образ врага. Ну нельзя так делать. Не пеняйте на зеркало, коли рожа кривая. И давно уже пора это вакханалию кому-то остановить», - сказал Пригожин.

По его словам, на «Евровидении» нет ни хороших исполнителей, ни ярких хитов.

«Прежде, чем отстранять Россию от какого-то конкурса, им нужно себя сначала отстранить, от себя не убежишь. Этот конкурс давно уже нафталиновый, и никакую мысль, философию или новизну он не несет. Там нет хороших новых песен, нет хитов, там не появляются яркие люди. Это какой-то ПТУшный конкурс. Мне надоели двойные стандарты, подмена понятий, на белое говорят – красное, на красное говорят – черное. До каких пор это может продолжаться? Кто-то это безумие остановит, этот трэш, в котором мы сегодня? Культура и спорт объединяют людей, наоборот надо общаться друг с другом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«До свидания, Лига Чемпионов»: Война сокрушительно бьет по российскому спорту

Ранее Финляндия и Швеция заявили, что не будут участвовать в «Евровидении», если в конкурсе будет участвовать Россия.

УЕФА в пятницу перенес финал футбольной Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, Кроме того, «Формула 1» объявила об отмене Гран-при России в Сочи из-за событий на Украине.

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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:УкраинаЕвровидениеИосиф Пригожин
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