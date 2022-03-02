Актер Бочкарев поддержал спецоперацию России

Проведение спецоперации России по защите Донбасса было совершенно необходимо, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление народного артиста РФ Василия Бочкарева.

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«Я голосовал за Владимира Путина. Моя позиция нормальная, как человека, который голосовал за президента. И все, что он делает, я одобряю. Все его действия, я наблюдаю, как он работает в сложной ситуации», — отметил артист.

Он заявил, что полностью поддерживает действия российских властей по защите Донбасса и считает их необходимыми, так как «только таким способом можно напомнить, что мы Россия, которая выиграла Великую Отечественную войну».

Ранее молодежь Санкт-Петербурга устроила акцию в поддержку Луганской и Донецкой народных республик после подписания президентом России Владимиром Путиным договора о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаВоенная ОперацияАктеры
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