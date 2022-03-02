Актер Бочкарев поддержал спецоперацию России
Проведение спецоперации России по защите Донбасса было совершенно необходимо, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление народного артиста РФ Василия Бочкарева.
«Я голосовал за Владимира Путина. Моя позиция нормальная, как человека, который голосовал за президента. И все, что он делает, я одобряю. Все его действия, я наблюдаю, как он работает в сложной ситуации», — отметил артист.
Он заявил, что полностью поддерживает действия российских властей по защите Донбасса и считает их необходимыми, так как «только таким способом можно напомнить, что мы Россия, которая выиграла Великую Отечественную войну».
Ранее молодежь Санкт-Петербурга устроила акцию в поддержку Луганской и Донецкой народных республик после подписания президентом России Владимиром Путиным договора о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.
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