Актер Бочкарев поддержал спецоперацию России

«Я голосовал за Владимира Путина. Моя позиция нормальная, как человека, который голосовал за президента. И все, что он делает, я одобряю. Все его действия, я наблюдаю, как он работает в сложной ситуации», — отметил артист.

Он заявил, что полностью поддерживает действия российских властей по защите Донбасса и считает их необходимыми, так как «только таким способом можно напомнить, что мы Россия, которая выиграла Великую Отечественную войну».

Ранее молодежь Санкт-Петербурга устроила акцию в поддержку Луганской и Донецкой народных республик после подписания президентом России Владимиром Путиным договора о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.

