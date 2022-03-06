СМИ: Ургант вернется в вечернее шоу?

Отмечается, что шоумен, ранее удаливший все свои подписки в Instagram, в том числе и на проект «Вечерний Ургант», вернул именно ее.

Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» показали на Первом канале 21 февраля. Проект убрали из эфирной сетки в связи с праздниками в честь Дня защитника Отечества и не вернули на фоне начала специальной операции России на Украине. Ургант в свою очередь призвал ее прекратить.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила о закрытии шоу Урганта, несмотря на опровержения пресс-службы Первого канала.

