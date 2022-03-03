«В России ели и пили!»: Пригожин возмущен угрозами из Украины в адрес артистов
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что на фоне военной спецоперации России артисты из обеих стран не должны подливать масла в огонь.
Украинские артисты на фоне специальной военной операции настроены агрессивно против своих коллег из России, но они не должны призывать к конфронтации, спецоперация закончится, а людям потом все равно придется смотреть друг другу в глаза, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Все больше артистов на Украине высказываются против специальной операции России. Между тем спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил российским деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине, покинуть свои посты.
«Трудно не согласиться с Вячеславом Викторовичем, если это касается людей, сидящих на дотации государства. Определиться, естественно, нужно, но у каждого есть право выбора. Мы не должны винить людей, которые имеют нейтральную позицию. Сейчас отсутствует разъяснительная работа, люди вне информации, кроме новостей. Каждый человек хочет понимать происходящее. Также нет органа, который бы вел идеологическую работу, а полному ее отсутствию противопоставлена ложная агрессивная информация Запада. Сегодня нет такого центра, у нас вместо него – социальные сети, поэтому каждый реагирует в силу индивидуального понимания ситуации», - сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что в адрес российских артистов поступает много угроз из-за спецоперации.
«Я не согласен с тем, что украинские артисты, которые в России ели и пили, сегодня настроены агрессивно против своих коллег. Они не должны призывать к конфронтации. Военная операция закончится, а мы останемся и должны будем жить и смотреть друг другу в глаза. Многие не могут определиться, потому что они не понимают, что происходит. Столько угроз и проклятий поступает российским артистам, вообще публичным людям. Кто их будет защищать? Тут в основе вопрос безопасности», - отметил Пригожин.
По его словам, Россия и Украина должны договариваться и принимать компромиссные решения.
«Путин уже много лет говорил одно и то же: соблюдайте договоренности и соглашения, не придвигайте натовские базы к нашим границам, не вооружайте Украину. Нас не слышали. Не было цели слышать. Америка спасает себя, уничтожая Европу. Но надо договариваться и искать компромиссные решения, другого выхода нет. Страдают все. Мы должны защитить наше будущее и будущее наших детей. Мы за мир и за скорейшие переговоры. Нельзя расходиться, пока не договорились. Хочу призвать всех украинцев и русских: ребята, не торопитесь бить друг другу морды. Давайте решим вопрос и гарантируем безопасность обеих стран», - резюмировал Пригожин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. Украина ввела в стране военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипотношения.
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