Члены экипажа сгоревшего SSJ100 выписаны из больницы

Члены экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, пострадавшие в ходе катастрофы, выписаны из больницы, сообщает АГН Москва. Об этом изданию сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Отмечается, что четверо членов экипажа были выписаны, в НИИ им. Н.Склифосовского остаётся один пострадавший в тяжёлом состоянии с положительной динамикой, пишет RT.

Также известно, что в НИИ им. А.Вишневского Минздрава России остаются четверо пострадавших. Состояние одного оценивается средней степенбю тяжести, троих — как средне, близкое к удовлетворительному.