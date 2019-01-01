Члены экипажа сгоревшего SSJ100 выписаны из больницы
Члены экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, пострадавшие в ходе катастрофы, выписаны из больницы, сообщает АГН Москва. Об этом изданию сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Отмечается, что четверо членов экипажа были выписаны, в НИИ им. Н.Склифосовского остаётся один пострадавший в тяжёлом состоянии с положительной динамикой, пишет RT.
Также известно, что в НИИ им. А.Вишневского Минздрава России остаются четверо пострадавших. Состояние одного оценивается средней степенбю тяжести, троих — как средне, близкое к удовлетворительному.
Ранее эксперты в ходе пресс-конференции в НСН рассказали, кто и почему может быть виноват в авиакатастрофе лайнера в «Шереметьеве». Напомним, самолёт вылетел из столичного аэропорта 5 мая, однако уже через 15 минут был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за удара молнии. Пилоты совершили жёскую посадку, судно трижды ударилось о взлётно-посадочную полосу. После этого в хвостовом отсеке самолёта начался пожар. В результате погиб 41 человек.
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